談川普美中政策 洪秀柱讚：很會講兩面話「懂得去平衡」
2024美國總統大選將在11月5日展開，共和黨總統候選人川普曾稱「習近平是他的好朋友」，不過他的副手范斯卻相當仇中，大玩兩手策略。對此，國民黨前主席洪秀柱今（22）日受訪時說，川普講兩面話，他們一樣在打「反中牌」，可是他又懂得去平衡，「這就是今天領導人必須要思考這個問題」。
記者林怡昕／台北報導
有媒體詢問，川普副手范斯相當「仇中」，那川普本人卻說「習近平是他的好朋友」，更直言要跟台灣收保護費，連美國跟大陸都保持友好一面，台灣是否還要當美國的棋子？洪秀柱認為，看到賴清德這前兩天自己在黨代表大會上講的一番話，自己替台灣覺得非常憂心。
洪秀柱認為，今天要保持台灣甚至於台海和平安全，「我們現在就是要把這個中華民國憲法，回歸憲法，回歸兩岸人民關係條例，用這個方式來促進兩岸的關係，而且改善兩岸的關係。」
洪秀柱續指，同時能夠保障我們台灣安全，跟促進台海和平，這非常重要，而且也要懂得如何平衡，在這幾方面來講，都能夠保持平衡方式。
洪秀柱直言，像是美國他找了一個副手，其實他們都仇中的，他最大敵人就是中國大陸，但是川普說他跟習近平是好朋友，他跟大陸很友善，可是在講兩面話，所以你看看人家，他們一樣在打「反中牌」，可是他又懂得去平衡，「我覺得我們為什麼一定要明知台獨是不可能的事情，為什麼不替我們台灣2300萬人安全，尤其是我們年輕人未來來著想，就是今天領導人必須要思考這個問題。」