落實台灣運具電動化 2030年電動機車商機估達166萬台
由交通部擬定的「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫中，提出2030年台灣電動機車普及率達15%以上的目標，DIGITIMES研究中心觀察，2023年台灣電動機車普及率尚不及5%，欲實現2030年的普及率目標，尚需新售166萬台以上電動機車。
記者許家禎／台北報導
台灣自2020年至2024年第1季機車保有量皆維持1,400萬台以上，與汽車保有量的差距數超過590萬台，且呈現逐年微升態勢，顯示在台灣的交通運具以機車為主。2021到2023年台灣機車年平均新車領牌數超過80萬台，其中電動機車僅超過8萬台，以致2023年台灣電動機車普及率尚不及5%。
DIGITIMES分析師江明謙觀察2023年台灣前十大機車、電動機車暢銷車款售價，分別介於新台幣5.7到11.9萬元及新台幣5到10萬元間，兩者售價差距幅度不大，且燃油機車業者為提高銷量，會祭出如購車金折抵、舊換新補助等價值約新台幣1.5到2萬元不等的優惠。
相對地，政府轄下各單位為推動運具電動化，也會提供新購電動機車約新台幣7,000到15,000元的補助。江明謙指出，在燃油機車及電動機車購車價、補貼金額僅些微差距下，台灣消費者更傾向購買燃油機車。
「運具電動化及無碳化」已是台灣朝「2050淨零排放路徑」發展的關鍵戰略之一，然在電動機車普及率部分，成長幅度仍較緩。江明謙表示，據2021到2023年台灣機車市況，預估2030年台灣機車登記數將突破1,550萬台，以交通部提出電動機車普及率達15%的目標計算，並扣除各年停駛、報廢及註銷的累計機車數，預計至2030年台灣尚需新售166.3萬台以上電動機車。