分析拜登退選後提名賀錦麗利弊！議員：台灣不會選邊站

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙怡翔提到，美國大選還有將近4個月，研判賀錦麗會對民主黨選情依然有幫助。首先，賀錦麗將重啟拜登辯論會表現不佳而停滯的募款工作，此外，她被視為進步派，較有機會找回以哈戰爭而流失掉的青年選票。
再來，趙怡翔說，拜登退選後，川普將成為美國史上選舉最高齡的候選人，相較賀錦麗，過往拜登高齡這個劣勢將轉嫁到川普本人上。
趙怡翔提到，賀錦麗當然會遇到許多難關，從黨內是否接受拜登推薦，提名她為總統候選人，直到如何克服過往她被視為比較不親民、說話缺乏親和力的形象，而同時，移民與經濟議題也將持續作為民主黨的重大挑戰，這些發展都有待觀察。
「台灣必須謹慎因應這場選舉結果！」趙怡翔提到，美國大選將對台灣影響很深，無論是川普或賀錦麗，他們過往的經歷與立場都專注於內政議題，對台美及美中關係上都難免帶來不同思維與作法。
趙怡翔指出，賀錦麗曾經是加州檢察長，以打擊大財團犯罪出名，嗣後擔任聯邦參議員期間也比較少處理外交與安全事務，她是近年成為副總統之後，才比較積極處理印太安全議題，多次代表拜登參與國際訪問與峰會。
另一方面，趙怡翔說，川普向來主張不干涉主義與貿易保護主義，兩者為「美國優先主義」核心，他這次選擇以經濟民粹為理念的范斯作為副手，更加彰顯傳統共和黨之全球化、自由貿易思維已不再。
趙怡翔說，即便外界感受台美合作在川普第一任期時快速提升，事實上川普個人的看法依然含糊，最近兩度被問起對台灣防衛的看法時，川普答覆台灣奪取美國晶片產業，顯示對中國採取強硬態度，未必對台灣就是保障。
趙怡翔強調，台灣從不會參與美國選戰，更不會選邊站，無論川普或賀錦麗誰當選，美國都依然會是台灣最重要的戰略夥伴，台灣確實要做足準備，因應任何可能的發生。
更多「拜登宣布退選」相關新聞。