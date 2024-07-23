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PBA新增「四分球」！世界職籃正賽首見　Sabrina Ionescu：太酷了

▲PBA成為世界上第一個將四分線概念納入其規則的職業5×5籃球聯盟，對此WNBA球星、以三分球見長的美國女子籃球員Sabrina Ionescu也在受訪時表達了自己對此的想法。（圖／美聯社／達志影像）
▲PBA成為世界上第一個將四分線概念納入其規則的職業5×5籃球聯盟，對此WNBA球星、以三分球見長的美國女子籃球員Sabrina Ionescu也在受訪時表達了自己對此的想法。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

根據先前菲律賓媒體《Rappler》的報導，菲律賓籃球協會（PBA）將從2024年PBA總督盃開始正式將「四分球」列入正式比賽之中，此舉將使得PBA成為世界上第一個將四分線概念納入其規則的職業5×5籃球聯盟。這一消息可說是「射手福音」，對此WNBA球星、以三分球見長的美國女子籃球員Sabrina Ionescu也在受訪時表達了自己對此的想法。

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PBA新增四分球　Ionescu做出回應

過去在一些聯賽的明星賽之中，四分線就已經開始被使用，不過由於外界一直有對此規則可能流於「雜耍」的疑慮，因此在正式比賽中還沒有被採用的先例。但菲律賓近期決定要在正式比賽中實施這個新規則，將在球場的27尺處新增一條四分線。

前曾在NBA三分球大賽上和Stephen Curry對決過的Ionescu，被認為是美國最準的球員之一，她今天在美國女籃訓練結束後受訪時，從媒體口中聽到了這個消息，並做出回應。 

「我．．．我不知道，這對我來說是個大新聞，太酷了。我認為我們越繼續為比賽加入新元素，或許它就能為籃球帶來不同的新高度，誰知道呢．．．也許有一天。」Ionescu如此說道。

PBA四分線距離比過往更短　將對比賽產生巨大影響

四分球對於籃球愛好者來說並不陌生。它首先由哈林籃球隊引進，後來被Big3籃球聯盟採用，通常它被限定在球場上的指定區域出手，而且距離籃筐往往達30英尺以上，娛樂效果大於影響比賽的層面。

但這次PBA的版本將採用距離籃框27英尺的四分線，這很可能可以成為球員實戰武器，所以它預計將對比賽的進行方式產生重大影響，球隊需要尾此調整進攻和防守策略，以應對這個新的得分方式，具有出色遠距離投籃技術的球員將變得更加有價值，教練將不得不重新考慮他們的比賽計劃，以有效地融入四分球這項規則改動。


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