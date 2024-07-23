PBA新增「四分球」！世界職籃正賽首見　Sabrina Ionescu：太酷了

我是廣告 請繼續往下閱讀
過去在一些聯賽的明星賽之中，四分線就已經開始被使用，不過由於外界一直有對此規則可能流於「雜耍」的疑慮，因此在正式比賽中還沒有被採用的先例。但菲律賓近期決定要在正式比賽中實施這個新規則，將在球場的27尺處新增一條四分線。
前曾在NBA三分球大賽上和Stephen Curry對決過的Ionescu，被認為是美國最準的球員之一，她今天在美國女籃訓練結束後受訪時，從媒體口中聽到了這個消息，並做出回應。
「我．．．我不知道，這對我來說是個大新聞，太酷了。我認為我們越繼續為比賽加入新元素，或許它就能為籃球帶來不同的新高度，誰知道呢．．．也許有一天。」Ionescu如此說道。
PBA四分線距離比過往更短 將對比賽產生巨大影響
四分球對於籃球愛好者來說並不陌生。它首先由哈林籃球隊引進，後來被Big3籃球聯盟採用，通常它被限定在球場上的指定區域出手，而且距離籃筐往往達30英尺以上，娛樂效果大於影響比賽的層面。
但這次PBA的版本將採用距離籃框27英尺的四分線，這很可能可以成為球員實戰武器，所以它預計將對比賽的進行方式產生重大影響，球隊需要尾此調整進攻和防守策略，以應對這個新的得分方式，具有出色遠距離投籃技術的球員將變得更加有價值，教練將不得不重新考慮他們的比賽計劃，以有效地融入四分球這項規則改動。