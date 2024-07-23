史上最時尚奧運會來了！LV把巴黎變時髦 香榭麗舍大道旗艦店超美
2024巴黎奧運即將在7月26日舉辦開幕式，LVMH作為此次奧運的主要贊助商，LVMH的旗下品牌Louis Vuitton也參與其中，不只包辦了獎牌、獎牌箱及獎牌拖盤的製作，在臨近奧運時，將位於巴黎的香榭麗舍大道旗艦店（Maison Champs-Élysée）等等，打造成以運動為主題的櫥窗設計，並且會一直保留到2024年9月9日，若有機會到巴黎的民眾們，也要記得珍惜這次機會拍照留念。
實習記者曹菀薰/綜合報導
最時尚奧運 獎牌盒超奢華
除了香榭香榭麗舍大道旗艦店外，莎瑪麗丹百貨店（La Samaritaine）和新橋的LV Dream Pont-Neuf展覽也都已經換上了色彩繽紛的櫥窗設計。每間店以不同的設計呈現，將多款經典的商品結合運動展現，香榭麗舍大道旗艦店掛起色彩飽滿的老花掛旗，將奧運主題貫徹到底，迎接奧運。
而莎瑪麗丹百貨店，特別展出了品牌為了奧運火炬，使用1888年創作的Damier帆布打造的專屬硬箱，新橋LV Dream Pont-Neuf展覽外牆的櫥窗，則是將商品結合運動主題展出，其中更有將吊環結合商品的創意概念。
此次的設計靈感源自於LV第37屆美洲盃帆船賽膠囊系列中的風格圖案。帆船賽是目前歷史上最悠久的國際體育賽事，LV在今年推出了以航海為主要原素的膠囊系列，設計商品不只有包包款，也有服飾及配飾供民眾搭配，不僅使用了Damier及Monogram的圖案結合航海元素外，還使用了搶眼的色彩，重新打造出鮮明的風格，來致敬這項歷史悠久的運動項目