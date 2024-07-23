19歲台灣舉重女國手東南亞淪豬仔！救援組織怒曝真相：去年救過了
台灣人跑到東南亞淪為豬仔的事件，自2022年8月份浮出社會版面之後，時至今日都仍持續發生，甚至還有人明知是詐騙仍要去。近期在社群上瘋傳一段自稱是台灣舉重女選手的求救訊息，表示自己被騙到金三角，回不了台灣。但說法卻遭「全球反詐騙組織」成員Sammy打臉「去年早救過一次了」。
記者潘毅／綜合報導
近期在社群Threads上有一段求救訊息截圖瘋傳，內容是一位自稱是19歲台灣舉重女國手，還報上姓名與身分證字號，聲稱自己被高薪刺青工作誘騙，在台灣也被通緝，目前人在泰國、緬甸、寮國交界的金三角特區，「現在想回台灣了」，希望有網友可以幫忙通報救她。
對此，「全球反詐騙組織」成員Sammy（帳號Induction）也在PTT八卦板直接打臉，「這個人我查了一下，去年在緬甸大其力文教酒店求救過，一行8人，10月30日我要他們放火逃出來，出來了，當時她右腳斷掉，左腳扭傷。」
Sammy繼續說，這群人離開黑園區後不想回台灣，自己亂聯絡人蛇又被賣，去到特區盛通物業不打人，快樂搞詐騙，不肯走了，最後只有2個想走，帶出來了，沒賠付，「現在幹一幹又想走了，哪有那麼便宜的事？不幫忙喔，死在金三角吧。」
真相曝光後，立刻引爆鄉民的怒火，紛紛痛批「這種救回來應該也是繼續走歪路」 、「原來是詐騙到一半想上岸」 、「辛苦Sammy了，真的最多救一次，第二次請自理」 、「都有逃回來的機會了，自己不把握，還覺得詐騙好賺，那就繼續待在那囉」 。