凱米颱風厲害了！刁鑽角度神避「護國神山」 專家：完美大型颱風
凱米颱風（Gaemi，南韓命名）已增強為強烈颱風，氣象署下午2時30分颱風警報，指凱米暴風圈正壟罩台灣，瞬間最大陣風每秒65公尺（約每小時234公里），相當17級風以上。氣象粉專稍早公布截自下午1時止的凱米強陣風實測紀錄，直指凱米不愧是大風場颱風，全台強風分布相當平均，各地吹出「7至11級」不等強風，完全沒受山脈阻擋，是完美的大型颱風教科書，並提醒颱風路徑打轉，可能拖長影響時間。
記者徐銘穗/綜合報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，從強陣風實測紀錄圖中，「由北到南，剛好是一個逆時針的方向，完全沒受山脈阻擋，是完美的大型颱風教科書」。粉專進一步提醒，指出凱米颱風近一小時有朝陸地加速狀況，受地形干擾之下，要注意颱風路徑有不規則變化或打轉，可能拖長影響時間。
中央氣象署預報員劉宇其表示，凱米預估今晚中心登陸，但登陸前不排除在東部近海「滯留」，甚至出現「向南偏折、打轉」的情況，若翻開歷史颱風紀錄，台灣最著名的「打轉颱風」莫過於2005年的「海棠颱風」，當年在花蓮外海，花了10小時逆時鐘轉一圈才終於登陸，替各地帶來嚴重災害。
氣象署下午2時5分也發布陸上強風特報，颱風影響，臺灣各地沿海、空曠地區及離島風力明顯偏強，宜蘭、花蓮沿海及空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島將有13至15級強陣風，西半部沿海及空曠地區、基隆北海岸、澎湖有10至12級強陣風，臺東沿海及空曠地區、臺北市、馬祖有9至10級強陣風，嘉義市、南投、金門亦有8至9級強陣風，請特別注意。