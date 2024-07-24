超商飲品含糖量大健檢！醫揭蔬果汁竟「比奶茶還甜」：易囤積脂肪

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吳榛槿醫師指出，根據國健署建議，每人每日精緻糖攝取量不宜超過總熱量的10%。以一名30歲、體重50公斤的女性上班族為例，每日建議攝取熱量1500卡，其中糖分應低於37.5公克，約等於4顆方糖。而400ml果菜汁含糖量就有26.4克，一瓶就佔了建議攝取量的70%
吳榛槿醫師表示，蔬果汁、果菜汁，從原型食物加工變成飲品，會讓纖維質流失，但纖維其實對血糖有緩衝效果，缺了這層保護，糖分就會被身體更快速的吸收，再加上為了提升口感而添加的糖，更容易讓飲用蔬果汁的民眾攝入過量糖分。
吳榛槿醫師分享一個診間個案，曾有一位30歲的女性業務上班族，三餐外食必須常常應酬交際，但為了保持身材，嚴格控制精緻澱粉的攝取，完全不吃宵夜，未料體重不降反升，最讓她困擾的是，四肢瘦瘦的她卻小腹突出，經進一步問診發現，原來癥結點在於患者自覺蔬果攝取量太少，養成每隔1、2天就飲用一瓶蔬果汁的習慣，看似健康的選擇卻導致果糖、精緻糖過度攝入，後續檢查後更被診斷出患有重度脂肪肝，體脂率也超標！所幸在醫師的協助下，透過飲食調整，特別是戒除飲用蔬果汁，非但改善胰島素阻抗問題，甚至在4個月內就瘦了將近10公斤。
吳榛槿醫師特別提醒，經常被大眾誤認為健康的飲品除了蔬果汁外，還有檸檬飲(375ml)貌似成分單純，但實際含糖量28公克，與一瓶600ml奶茶含糖量僅差了5.6克，換句話說，檸檬飲每1ml的含糖量其實比奶茶還要多！
吳榛槿醫師進一步解釋，在不少研究中都指出，吃糖與吸食毒品海洛因、可卡因所誘發的腦中活躍區域完全相同，一旦「糖上癮」就很難戒除。當糖份進入到體內，就會刺激胰島素分泌，而處理不完的糖則會成為脂肪囤積，造成身體長期慢性發炎，更可怕的是，「糖造成的影響僅需4天就可以看出變化」，而且還會影響記憶力、專注力、反應力。