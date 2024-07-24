高虹安宣布停班課　市民狂讚「最美最優秀、罷免一定投不同意」

超商飲品含糖量大健檢！醫揭蔬果汁竟「比奶茶還甜」：易囤積脂肪

▲多數民眾飲食不均衡，平時三餐少吃菜，會喝蔬果汁補充營養。（圖／NOWnews攝影中心）
▲多數民眾飲食不均衡，平時三餐少吃菜，會喝蔬果汁補充營養。（圖／NOWnews攝影中心）

記者林莞茜／綜合報導

國人普遍蔬果攝取量不足，也依賴超商所販售的瓶裝蔬果汁，不過減重專科醫師吳榛槿指出，果菜汁含糖量換算下來，竟相當於6.6顆方糖，一天只要喝超過1.5瓶直接超標，導致果糖、精緻糖過度攝入，且可能造成「糖上癮」，當糖份進入到體內，就會刺激胰島素分泌，而處理不完的糖則會成為脂肪囤積，造成身體長期慢性發炎，更可怕的是，「糖造成的影響僅需4天就可以看出變化」，而且還會影響記憶力、專注力、反應力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「小宙初日診所」減重專科醫師吳榛槿將超商常見的奶茶、乳酸飲料、檸檬飲、果菜汁的含糖量量化發現，看似健康的果菜汁(400ml)竟然含有高達26.4公克的糖，相當於6.6顆方糖。若每天喝1.5瓶，含糖量直接超標！

吳榛槿醫師指出，根據國健署建議，每人每日精緻糖攝取量不宜超過總熱量的10%。以一名30歲、體重50公斤的女性上班族為例，每日建議攝取熱量1500卡，其中糖分應低於37.5公克，約等於4顆方糖。而400ml果菜汁含糖量就有26.4克，一瓶就佔了建議攝取量的70%

吳榛槿醫師表示，蔬果汁、果菜汁，從原型食物加工變成飲品，會讓纖維質流失，但纖維其實對血糖有緩衝效果，缺了這層保護，糖分就會被身體更快速的吸收，再加上為了提升口感而添加的糖，更容易讓飲用蔬果汁的民眾攝入過量糖分。

吳榛槿醫師分享一個診間個案，曾有一位30歲的女性業務上班族，三餐外食必須常常應酬交際，但為了保持身材，嚴格控制精緻澱粉的攝取，完全不吃宵夜，未料體重不降反升，最讓她困擾的是，四肢瘦瘦的她卻小腹突出，經進一步問診發現，原來癥結點在於患者自覺蔬果攝取量太少，養成每隔1、2天就飲用一瓶蔬果汁的習慣，看似健康的選擇卻導致果糖、精緻糖過度攝入，後續檢查後更被診斷出患有重度脂肪肝，體脂率也超標！所幸在醫師的協助下，透過飲食調整，特別是戒除飲用蔬果汁，非但改善胰島素阻抗問題，甚至在4個月內就瘦了將近10公斤。

吳榛槿醫師特別提醒，經常被大眾誤認為健康的飲品除了蔬果汁外，還有檸檬飲(375ml)貌似成分單純，但實際含糖量28公克，與一瓶600ml奶茶含糖量僅差了5.6克，換句話說，檸檬飲每1ml的含糖量其實比奶茶還要多！

吳榛槿醫師進一步解釋，在不少研究中都指出，吃糖與吸食毒品海洛因、可卡因所誘發的腦中活躍區域完全相同，一旦「糖上癮」就很難戒除。當糖份進入到體內，就會刺激胰島素分泌，而處理不完的糖則會成為脂肪囤積，造成身體長期慢性發炎，更可怕的是，「糖造成的影響僅需4天就可以看出變化」，而且還會影響記憶力、專注力、反應力。

端午節吃粽子！營養師提醒「4種人」注意血糖　曝健康吃法不怕胖

水果熱量炸彈！香蕉竟比芒果更「甜蜜」　50歲糖友吃錯血糖狂飆

夏天吃水果注意！吃香蕉血糖飆1.5倍　醫：改吃芒果延緩糖分吸收

遊日注意「美食陷阱」！減重醫玩5天胖2公斤　總結3大暗藏雷區

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選