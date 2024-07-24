鍾明軒離開台灣1個月！被罵替中國「大外宣」悲嘆：我只是說實話
網紅鍾明軒年初到中國大陸旅遊，也將他看到的中國大陸描述出來，喜歡的、不喜歡的都不吝嗇與大家分享，但卻有一派的人認為他在替中國「大外宣」，昨（23）日他在YouTube影片中分享，被罵的那陣子在家憂鬱、大爆哭，唯一看過他這樣的可能只有他養的狗，他也認為當時自己只是說「實話」，並非「好話」，也預告自己即將出國將近1個月，好好地體驗人生。
記者李欣容／台北報導
鍾明軒在影片中提及，自己是很常會感到無聊的人，很早以前就在思考「我為什麼會在這裡」，而到世界各地旅遊，探索未知的領域，能讓他的人生不會感到無聊，前陣子他對中國大陸感到好奇，於是到當地旅遊，並說出自己的心得，直呼「我真的很喜歡這個地方」，卻被部分網友撻伐，指他是在替中國大外宣。
鍾明軒坦言，那段時間非常受傷，在家憂鬱、爆哭，這些低落都只有他的狗看到，「很多人說我在替中國大陸洗白，一直在幫他們講好話，但我從頭到尾沒有說過中國大陸一句好話，那個對我來說，叫做實話，如果說實話就叫好話的話，我不知道大家12年國民義務教育都學了什麼？」甚至有許多沒去過中國的人，告訴他真實的中國長什麼樣子。
他形容那段時間是真的痛苦，但某種程度上，他也感到快樂和滿足，「我已經一陣子沒有被那麼多的人攻擊，我好懷念！」還說每天早上都期待看到攻擊的內容，最後發現罵他的內容都是大同小異，原本有點有趣的生活，又開始感到無聊麻木，他笑說，「每天罵的內容都長那樣子，我又是不喜歡浪費生命的人，覺得人生不能再這樣下去。」恰好最近他收到一名網友送的機票兌換券，對方因為一些私人原因無法出國，每次看到鍾明軒的旅遊影片，都像是自己也到了那邊一樣，於是決定將兌換券送給他。
鍾明軒說，原本建議對方上網賣掉，還因此和對方約出來聊天，對方告訴他真的已經用不到，而且兌換有效期限不到一個月，要賣也賣不出去，鍾明軒想，「這是老天爺給我的機會嗎！」於是他利用這張兌換券，兌換到飛往美國舊金山的機票，展開為期一個月的旅遊。