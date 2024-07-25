47歲言承旭改當按摩師！8秒燦笑影片瘋傳 粉絲敲碗要朝聖：在哪
現年47歲的台灣男星言承旭，過去在偶像劇《流星花園》中飾演「道明寺」一角而紅遍兩岸三地，不僅會演戲還會唱歌，是許多人心目中的男神，而近年來將事業重心轉移中國大陸的他，日前竟被爆料已經轉行做按摩師，網路上還流傳著這段8秒他穿著制服替客人按摩的影片，而他粗壯的手臂也成為焦點，不少粉絲紛紛敲碗，表示想去朝聖：「這技師在哪？」
記者施以慧／綜合報導
從影片中可以看見，言承旭穿著黃色制服，一邊幫客人按摩一邊露出燦爛笑容，似乎非常熱愛這份工作。由於該影片在網路上瘋傳，就有粉絲跳出來解答，這是大陸實境節目《我在橫店打籃球》的節目片段，節目中言承旭化身成按摩技師，替好友藍正龍按摩。
在服務過程中，藍正龍也不斷誇讚：「師傅太猛了，師傅！你輕一點，我肋骨很痛。」讓言承旭笑翻，開玩笑表示：「你這有點問題喔，可能要到醫院檢查一下喔！」而一旁的男星紀凌塵則是在看見技師竟然是言承旭後，立刻瞪大眼睛：「哇！道明寺幫我按摩啦！」
影片流出後，言承旭再次在網路上被熱烈討論，許多粉絲開玩笑敲碗，表示一定要去朝聖，甚至還有人詢問是否有「包年」優惠：「我指定這技師，包年可以嗎？」、「道明寺少爺，我也要按摩」、「好帥的技師」、「這按摩店在哪裡，我也要！」