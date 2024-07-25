李亦伸專欄／湖人在自由球員市場上一無所獲　他們究竟在幹嘛！

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完全看不懂湖人用3200萬美元優先續約留下主要輪換之外NBA二年級菜鳥Max Christie究竟是什麼考量。
更糟的是，湖人今夏三大補強目標全部失手。勇士射手Klay Thompson三年5000萬美元去獨行俠，鵜鶘中鋒Jonas Valanciunas三年3000萬美元跟巫師簽約，James Harden兩年7000萬美元留在快艇。
接下來Taurean Prince選擇去公鹿，Spencer Dinwiddie決定回獨行俠，湖人再流失兩名上季季後賽主要替補。
外傳湖人當下補強只剩下一個選擇，那就是暴龍鋒衛3D Bruce Brown。上季湖人就對Bruce Brown很感興趣，但溜馬用兩年4500萬美元簽走Brown，今年Brown還有2200萬美元年薪，湖人幾乎不可能吞下來。
湖人沒能成功搶下Jonas Valanciunas和Klay Thompson，這兩人市場行情和薪水、合約，湖人都能吞下來，但湖人缺吸引力，湖人現在怎麼可能吃下Bruce Brown合約。
湖人會選擇安靜看市場，沒有積極出手，有幾個考量和原因：
1、湖人上季戰力沒能升級，主要還是傷兵所困，兩名主力都沒能真正派上用場，前鋒Jared Vanderbilt和後衛 Gabe Vincent，超過五分之四賽季都在養傷，教練也用得不理想。
2、湖人老闆想要省錢，不想再砸大錢建隊爭冠。
3、湖人總管Rob Pelinka想保留球隊未來資產和彈性，不肯送出手裡僅有的兩個首輪籤和次輪籤，因此先簽後換交易都難以推動。
4、湖人後衛D’Angelo Russell很難出手，而且只能賤價求售，市場行情太差。與其如此，湖人決定靜觀其變，等待更好時機和選項再出手，導致湖人整個夏天都很安靜，沒有任何動作和操作。
5、只要全員保持健康，開季再撿一、兩個自由球員補強板凳，湖人還是有可能翻身，湖人兩大球星LeBron James和Anthony Davis仍是NBA美國男籃表現最好、防守一流主力，只要兩人都很健康，角色球員同樣可以出賽，湖人應該還是很有競爭力。
6、Taurean Prince和Spencer Dinwiddie兩名角色球員上季在湖人「作用有限」，Taurean Prince攻防差強人意，可有可無，Spencer Dinwiddie除了防守，也沒能融入團隊，展現更好效率，兩人選擇離開對湖人戰力和深度影響有限。
7、湖人新教練JJ Redick除了得用好D’Angrlo Russell、八村壘、Christian Wood，也得把Gabe Vincent和Jared Vanderbilt潛能和作用發揮到極致，為湖人注入防守基因和團隊，湖人現有陣容並不搶眼，但還是有競爭力。
今夏選擇離開金塊的前湖人後衛Kentavious Caldwell-Pope說的很有趣，「去年季後賽我們沒有足夠能量，對湖人每場比賽都落後10分以上，有一場甚至落後20分，湖人應該要擊敗我們，因為我們沒油了，我們把精力都花費在爭奪例行賽排名」。
湖人選擇「一動不如一靜」，想要靠健康和JJ Redick最大挖掘球員天賦和潛能，這樣的操作、建隊思維管不管用，只能留在新賽季去證明。