高雄淹水！7綠委現場勘災「獨缺黃捷」挨酸：三度烙跑？
凱米颱風（Gaemi）雖然已從桃園新屋區出海，但中南部受到颱風尾發展旺盛的雲系影響，出現致災豪雨，中南部多處傳出淹水災情，高雄尤為嚴重。而高雄市有7位立委到現場勘災、關心災民，但卻獨缺黃捷，讓網友紛紛留言「八仙過海，但只有七位勘災」、「烙跑捷三度烙跑」。
記者王德蓉／綜合報導
一名網友在PTT八卦版發文，發現此次颱風來襲，從臉書發現高雄有7位立委都有現場勘災照片，包括邱議瑩、邱志偉、李柏毅、林岱樺、李昆澤、許智傑、賴瑞隆，認為這些立委有在關心選區居民，還算認真，即使政治立場不同還是值得推崇。貼文曝光後，不少網友發現，現場勘災的高雄立委獨缺黃捷，紛紛留言「烙跑捷三度烙跑」、「八仙過海，但只有七位勘災」、「PO這種文是要讓我們黃捷大立委難堪嗎」、「就算沒去選區，妳鳳山也該去一下吧，落跑議員」。
而查看黃捷臉書，從23日開始都僅有圖卡提醒市民防颱、分享停班停課資訊，一直到今（26）日上午才有勘災貼文，「直至清晨，配電室的水還沒抽乾，部分戶數的電仍未完全復電，上游端尚未修復完成，確切位置的巡查人員也持續在努力排除。昨晚鼓山、苓雅的里都還在抽水，我們團隊同仁深夜急忙到前金區公所借抽水機，與每個里長們互相支援，大家都辛苦了，徹夜難眠，希望能盡快恢復正常生活。」不過PO出的照片，並沒有看到黃捷本人。