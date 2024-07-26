《她的日與夜》李微進「變成警察」了！新作《無聲蛙鳴》預告出爐
夯劇《她的日與夜》還未播完，飾演女主角「李微進（化名：林順）」的李姃垠再有新作，她將出演《夫妻的世界》導演毛完日執導的驚悚影集《無聲蛙鳴》，劇中飾演女刑警。《無聲蛙鳴》的男、女主角則為金倫奭和高旻示，預告今（26）日正式出爐，血腥又懸疑的故事，讓人不寒而慄。
記者陳雅蘭／綜合報導
《無聲蛙鳴》主軸圍繞著一群普通人的平靜生活，卻被一位神祕客人的到來而澈底打破。全瑛夏（金倫奭 飾）是住在寧靜森林中的旅館老闆，他的生活慘被柳誠娥（高旻示 飾）打擾，全瑛夏對這位神祕客感到疑惑：「你有遇過有人在退房的時候，自己打掃房間的嗎？」而當全瑛夏進房檢查時，發現鏡子全是血。當全瑛夏和朋友在餐桌聊天時，柳誠娥竟拿著滅火器朝全瑛夏對面的人重擊，被濺的一身血的全瑛夏慌忙逃離，深怕柳誠娥會再做出其他瘋狂行徑。
預告中，高旻示滿身是血瘋狂尖叫、殺人、冷眼凝視、 放火焚燒證據，最後還渾身血跡的大喊：「大叔！」演技大突破讓人看得不寒而慄。
《無聲蛙鳴》參演者包含飾演鄉村汽車旅館老闆具相俊的尹啟相、飾演直覺敏銳警察尹寶旼的李姃垠，李姃垠負責調查瑛夏（金倫奭 飾）跟相俊（尹啟相 飾）的案件。
《無聲蛙鳴》播出資訊
類 型：驚悚、懸疑
導 演：毛完日
編 劇：孫浩英
主 演：
金倫奭（飾演：全瑛夏）
尹啟相（飾演：具相俊）
高旻示（飾演：柳誠娥）
李姃垠（飾演：尹寶旼）
開播日：2024年8月23日
集 數：8
收 看：Netflix