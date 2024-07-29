水餃控注意！網激推「這樣」料理省時省力、皮Q更多汁
台灣人熱愛吃水餃，不只街頭麵館必備水餃品項，更有品牌眾多的水餃專賣店，一般人家裡也會隨時囤幾包冷凍水餃，因為小小一粒就包含了麵皮、菜、肉的營養，突然肚子餓或不方便出門的時候，隨時就能搞定一餐。但很多人總是擔心煮的時候沒有控制好時間，會將水餃皮煮破，或是咬開內餡不夠熟，有網友推薦用「蒸水餃」來料理，不僅熟度好控制，還能省時省力氣，吃起來也更Q彈多汁。
生活中心／綜合報導
比起水煮，其實蒸水餃的方法超級簡單，先將烘焙紙放入電鍋盤子上，放上適量水餃後，在外鍋加上一杯水，按下開關大約等十分鐘，整盤就能直接上桌，不必一直緊盯水滾，也不用擔心外皮破裂。「蒸水餃」外觀完整飽滿，麵皮Q軟，一口咬下內餡滿是鮮美湯汁，真的好過癮！不只這樣，還有一招高級版，水餃底部放高麗菜代替烘焙紙一起蒸，甜味四溢更加分！
水餃的選擇上，可以嘗試一下網上最多人推薦的及第水餃，皮薄餡多，選用優質豬肉與冷藏現切高麗菜，搭配經典家常調味，讓水餃吃到嘴裡滿滿香氣與飽滿肉汁，口感絕對不輸現包的水餃，因為鮮美的內餡湯汁，會被完整鎖在麵皮內，保留食材的美味！
相比用煮的，蒸水餃烹調方式簡單，又不用時刻緊盯明火，對忙碌的現代人來說更為省時省力。像是很多上班族，工作累了一天回到家，真的沒有心力炒菜、料理，蒸水餃就可以很方便的飽餐一頓，完全「零廚藝」的做菜小白也不擔心，便利料理法人人都能學會。而對於小家庭來說，蒸水餃可以快速幫家人備餐，省下買菜和煮飯時間，讓自己更有餘裕享受親子互動與休閒時光。