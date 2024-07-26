特企／資策會舉辦「GAI 觸動的數位轉型未來論壇」迎戰新產業革命

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數位發展部部長黃彥男在致詞時表示， AI可協助很多工作在預測更為準確，因此利用生成式AI促進數位轉型，是未來必須要追求的技術。由於人工智慧科技正以前所未見的速度普及到各行各業，也帶動全球產業全面轉型升級，本次活動可見在銀髮族健康照護、智慧城市的治理等等已經有很多的啟發與應用。
此外，數位發展部也將從新創、輔導到投資等方面三管齊下，以引動數位經濟產業的產值快速成長，並在2026年突破兆元規模，並從「建構強健AI生態系」、「充實AI人才」、「推動產業AI化」等三方面強化政策資源的投入，助攻臺灣的技術與資訊服務業者，希望加速我國各行各業普及應用AI技術，進而促進產業數位升級。
資策會執行長卓政宏表示，今年是資策會成立45週年，面對不同的時代，每個產業都有不同的挑戰與衝擊。根據調查顯示，由於對新科技的掌握不足，企業有重度的焦慮，因此近年來，資策會的任務從政府前瞻智庫轉變為「第三方服務」角色，協助產業生態進行數位轉型。「數位轉型，價值先行」，企業為了讓數位轉型順利進行，必須培育足夠的人才，這不僅關乎企業短期競爭力，也影響長期永續發展的能力。今日分享的講者都是從需方角度出發，在數位轉型價值創造的領路企業，他也期盼未來能透過數轉院與各行各業共同編寫以數位科技帶動產業轉型的典範個案。
數位經濟暨產業發展協會（DTA）理事長陳正然以《軟體驅動產業革命–數位轉型新契機》為主題進行演說時提到，未來經濟就是數位經濟，生成式AI正驅動新一波產業革命，由AI所帶動的數位轉型風潮也將滲透到不同屬性的垂直應用。他也提到數位與綠色雙軌轉型是大趨勢，使組織更具競爭力與永續力。因此，此波由軟體驅動的數位轉型，對政府來說，數位經濟時代的公共建設不是硬體，而是軟體；對企業而言，是危機也是契機，任何行業都無法置身事外，必須善用數位科技來解決問題、創造新價值。
資策會數轉院院長林玉凡則分享《用AI快研究–從需求看未來城市生活新樣貌》主題，她表示，環境正在急遽改變，超高齡社會以及氣候變遷、能源與居住都面臨挑戰，然而隨著AI/GAI的進步速度，過去5年的進化程度遠超過以往20年的總和，因此資策會自主投資因應-未來生活實驗室，成為創新產品服務面對使用者的第一站，也是推出市場前的最後一哩。結合未來思維（Future Thinking）的方法架構與大型語言模型（LLM）的分析協作，可以快速掌握未來新興議題趨勢，同時描繪未來城市生活，包括健康、能源、育樂、交通、職場等新樣貌，持續驅動產品、服務及商業模式的創新，才能回應消費者需求，永續發展。
此外，為進一步深入探討GAI在生活各領域的智慧應用，包括夏姿運動事業總經理何智群、信義開發副總經理李建坤、卡米爾創辦人邱泊寰等3位產業代表，分別就高齡健促、居家能源與城市治理三大主題，說明數位科技在其產業領域的推動與創新。緊接著，人工智慧科技基金會董事長詹婷怡以《創新賦能-從AI發展趨勢看未來人才需求》為題分享時談到，「轉型的不是技術，而是思維。」面對科技的加速進展與產業的數位轉型，智慧人才板塊正加速移動，組織需加倍致力於生成式AI的轉型，企業與人才都應該正視這個問題，找到新的發展路線。
論壇最後，以「GAI賦能，創新前行」為題，由何智群、李建坤、邱泊寰、詹婷怡進行對談，4人先從企業引進科技推動轉型過程中所遇到的各種挑戰提出看法，同時分享自身領域的轉型經驗，深入探討企業應如何運用GAI科技，給予其他想要轉型的企業一條最佳引導路線。
每隔10年，全球科技發展就會出現具破壞創新的關鍵技術，對產業造成典範轉移。相信，這一波由GAI科技對產業帶來的變革，臺灣已經跟上全球腳步，未來只要各界攜手前行，勢必可為臺灣成為「AI智慧島」作出貢獻。