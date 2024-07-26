颱風過後「家電泡水」怎麼辦　專家提醒：勿插電、風乾兩天最安心

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1不要插電運作：家電若有泡水的疑慮，千萬不要插電運作或直接開機，可能漏電傷人或短路燒毀機器。
2 勿自行拆解機器：泡水機器會夾雜泥沙，以不拆卸外殼為原則做小部分擦拭清潔，不要自行拆解機器，避免破壞機板、零件。
3 自然風乾1至2天：建議民眾可先將泡水機器擺放於通風處，使其自然風乾至少1至2天，或使用吹風機冷風加速乾燥，吹乾後如無法使用須立刻送修，交由專業原廠維修處理，以免造成機板嚴重腐蝕。
3C家電通路發起凱米颱風後的重建專案，燦坤即日起至8月4日，家中有受潮、泡水小家電皆可拿至全台燦坤門市電氣醫院接受免費檢測，受檢商品不限消費通路或保固期限，都可免費健檢；小家電維修另外再享指定零件9折起。冰箱、洗衣機、電視等大型家電則可通過就近門市即時報修。同時還有指定家電享舊換新6.5折起，電視系列舊換新最高再加贈2000燦坤K幣；冰箱/洗衣機系列8折起，指定商品再享獨家廚房好禮2選1。 LG清淨/清掃小家電促銷價6.3折起，Panasonic 吸塵器指定品項促銷價再享現折1000元等。
大同3C提供「凱米風災重建專案」，即日起至8月15日止，全台民眾家中之大同大家電，包含液晶電視、冰箱、洗衣機、空調等因風災受損而需維修，維修服務費及零件費享專案7折優惠。此外，為盡可能降低受災戶於重建家園時的支出，大同3C提供家電優惠換購專案，凡南台灣及宜蘭地區受災戶至大同3C直營門市換購大同品牌液晶、冰箱、洗衣機、空調家電產品，可享會員價再8.5折 ; 換購大同小家電享會員價再8.8折 ; 換購大同電鍋享售價再8.8折。