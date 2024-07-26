COMEBUY現萃新品「小葉紅茶」獨特果蜜香盛夏開賣！

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COMEBUY 今年邁向第二十二年，領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對每批到門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位，進行茶葉檢測，為所有客人層層用心把關。盛夏之際，推出全新現萃茶「小葉紅茶」，使用(名間鄉)當地品種「四季春」製作而成，極少數四季春製作珍貴的紅茶風味，並經由發酵過程將四季春本身特色表現出獨特蜜香感，湯底較為溫潤。
小葉紅茶獨特的蜜香感，主要是製茶過程透過重發酵（梅納反應）讓茶葉產生蜜香感，並且要求茶農嫩採收，品質更佳，發酵後除了果蜜香，還帶有細緻的口感。茶湯富含果膠質，且泡水時間長，可回沖多次不苦澀，隨著茶湯冷熱改變，呈現的味道也不同，加上獨特的茶葉香氣，造就了台灣小葉紅茶的獨一無二。夏日喝香氣溫潤的現萃茶，推薦COMEBUY小葉紅茶，讓人清爽好滋味！
繼上次，COMEBUY推出「冬片比賽茶包」造成市場迴響。珍貴的「小葉紅茶」本次再推出限量茶包，一袋裝有10包，以四季春製成特殊的紅茶。有別於市售一般三角立體茶包，市面上多為(3g)茶包，COMEBUY限量小葉紅茶每包(5g)更甘甜濃郁，回沖第二泡也有不錯的風味，對於懂茶喝好茶的客人，必是CP值高的選擇。深夜讀書追劇，想要隨時喝好茶的客人，都是很棒的品茗機會。
全支付消費回饋最高15% 再贈聯名刮刮卡
炎炎夏日，民眾出門在外最愛來一杯手搖飲解渴！COMEBUY攜手全支付，推出消費回饋活動，就是要讓民眾享受夏日沁涼飲品的同时，也能輕鬆省荷包。於8月1日~8月31日於全台COMEBUY門市結帳使用全支付享筆筆最高全點15%回饋(含主活動全點11.5%回饋(單筆上限10全點，每人上限30全點)+帳戶付款全點1.5%回饋無上限+指定帳戶付款全點2%回饋；1全點=$1，即時回饋，下筆消費即可全數折抵)，全支付新戶於COMEBUY首筆消費再享加碼，單筆滿$200還可獲得100全點回饋，相當於享全點58.5%回饋，超划算！
除了給滿滿回饋外，再送限時限量「COMEBUY X全支付聯名刮刮卡」，小葉紅茶(L杯)請您喝！活動期間，使用全支付購買任一杯COMEBUY飲品，還可獲贈聯名刮刮卡一張，刮刮卡將隨機刮出「小葉紅茶」免費兌換、「小葉紅茶」買一送一、「小葉紅茶」第二杯半價等獎項，數量有限，贈完為止。
活動商品：小葉紅茶
活動時間：2024.08.01(四)-2024.08.31(六) 數量有限，贈完為止
活動優惠：4000杯免費、買一送一、第二杯半價 (共6000個名額)
活動方式：凡於活動期間至全台COMEBUY現場門市，使用<全支付>支付購買(全品項)任一杯飲料(含以上)，單筆最多可獲贈一張「全支付刮刮卡」(總共三萬張，數量有限，贈完 為止)。
活動條件：每人每筆最多獲得一張 (刮刮卡)，不可累計贈送。
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