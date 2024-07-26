凱米颱風26日停班停課！嘉義、台南、高屏逆轉放假　8縣市連放3天

快訊／高雄補助「凱米受災戶」住旅館！憑收據每人每晚最高1200元

▲高雄市受颱風影響淹水慘況頻傳，高雄市長陳其邁宣布，市府補助「凱米受災戶」住旅館，每人每晚最高1200元。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市受颱風影響淹水慘況頻傳，高雄市長陳其邁宣布，市府補助「凱米受災戶」住旅館，每人每晚最高1200元。（圖／翻攝畫面）

記者賴禹妡／綜合報導

受到凱米颱風外圍環流影響，中南部遭猛烈雨勢狂灌，各地陸續出現災情。高雄市長陳其邁宣布，因凱米颱風受停水停電影響居住民眾，市府補助安置居住旅館，每人每晚最高補助1200元，只要入住飯店或旅宿時先登記，憑飯店或旅宿的收據，就可以向各區區公所進行核銷。

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高雄市長陳其邁稍早在臉書粉專指出，高雄市政府針對這次風災的受災戶，因停水或停電而沒有辦法居住的狀況，自發布凱米颱風警報當日（7/23）起算，受災戶只要入住飯店或旅宿時先登記，憑飯店或旅宿的收據，就可以向各區區公所進行核銷，每個人每晚最高補助1200元，「如你家有2個人最高就補助2400元。」

陳其邁表示，受災戶可洽里長、各區公所社會課詢問補助事宜，大樓住戶亦可洽大樓主委協助，「希望說能夠在恢復供電供水之前，讓受災戶至少可以有一個比較安穩住宿的環境，在這段時間能夠盡量減低市民不便。」

▲高雄市長陳其邁宣布，因凱米颱風受停水停電影響居住民眾，市府補助安置居住旅館，每人每晚最高補助1200元。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲高雄市長陳其邁宣布，因凱米颱風受停水停電影響居住民眾，市府補助安置居住旅館，每人每晚最高補助1200元。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
此外，高雄市府也公布相關救助方案，受災戶淹水超過50公分，每戶救助1.5萬元，住屋因災致毀損達不堪居住，每戶每人救助2萬元，每戶至多救助5人，最高10萬元。提醒受災戶要在30日內向各區公所申請災害救助。

1.因災致死亡、失蹤或重傷：死亡及失蹤救助20萬元，重傷救助10萬元。

2.住屋室內淹水超過50公分：每戶救助1萬5000元。

3.住屋因災致毀損達不堪居住：每戶每人救助2萬元，每戶至多救助5人，最高10萬元。

4.住屋因災致毀損未達不堪居住：限定低收入戶及中低收入戶市民，每戶救助1萬5000元。

5.住屋因土石流入自室內樓地板起算達三十公分或面積達二分之一者：每戶救助1萬5000元。

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