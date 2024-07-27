颱風機車、家電泡水！檢修優惠整理　光陽零件8折、燦坤免費健檢

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身為機車品牌KYMCO光陽，為減輕暴雨成災對民眾所造成的影響，即刻展開「KYMCO關懷受災車專案」。即日起至8月10日，只要是KYMCO光陽機車受災車輛，經經銷門市技師判定為災損車，將提供KYMCO原廠指定零件，包含空氣濾芯、開關、火星塞蓋、整流器、高壓線圈 (CDI) 、電腦 (ECU)）更換8折優惠。
🟡Foodpanda 指定城市輸碼滿 199 元享 7.9 折
此外，foodpanda也發動振興措施，為幫助受災商家、合作夥伴和消費者儘快重建家園，即日起，涵蓋雲林縣、南投縣、嘉義市/縣、臺南市、高雄市及屏東縣等地，因颱風影響暫時無法營業的合作店家，foodpanda 提供受災店家可申請減免 2 期期租費用；若接單設備因風災受損，提供免費換機服務。針對消費者，推出限時美食外送優惠活動， 今（27）日至 7 月 28 日，在指定城市輸入「為你加油」優惠碼，訂購美食外送滿 199 元即可享 7.9 折優惠。
🟡燦坤家電免費健檢
燦坤即日起至8月4日，家中有受潮、泡水小家電皆可拿至全台燦坤門市電氣醫院接受免費檢測，受檢商品不限消費通路或保固期限，都可免費健檢；小家電維修另外再享指定零件9折起。冰箱、洗衣機、電視等大型家電則可通過就近門市即時報修。同時還有指定家電享舊換新6.5折起，電視系列舊換新最高再加贈2000燦坤K幣；冰箱/洗衣機系列8折起，指定商品再享獨家廚房好禮2選1。 LG清淨/清掃小家電促銷價6.3折起，Panasonic 吸塵器指定品項促銷價再享現折1000元等。
🟡大同3C 零件、維修7折
大同3C提供「凱米風災重建專案」，即日起至8月15日止，全台民眾家中之大同大家電，包含液晶電視、冰箱、洗衣機、空調等因風災受損而需維修，維修服務費及零件費享專案7折優惠。此外，為盡可能降低受災戶於重建家園時的支出，大同3C提供家電優惠換購專案，凡南台灣及宜蘭地區受災戶至大同3C直營門市換購大同品牌液晶、冰箱、洗衣機、空調家電產品，可享會員價再8.5折 ; 換購大同小家電享會員價再8.8折 ; 換購大同電鍋享售價再8.8折。