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中信兄弟前進巴黎奧運！熟悉的顏色好明顯：百萬象迷不是叫假的

▲百萬象迷前進巴黎奧運，中信兄弟粉絲狂熱到連到巴黎奧運都要用大黃傘，被台灣球迷認出。（圖／Threadskelly51633)
▲百萬象迷前進巴黎奧運，中信兄弟粉絲狂熱到連到巴黎奧運都要用大黃傘，被台灣球迷認出。（圖／Threadskelly51633)

記者吳政紘/綜合報導

中職中信兄弟球迷很多，並且被認為是「百萬象迷」，不過近期在巴黎奧運，比賽也全面展開，可惜這次奧運並沒有棒球項目，因此，不少球迷也相當失望，但中信兄弟球迷可沒有放棄機會，就有網友在社群網站上看到有「象迷」到巴黎奧運羽球館外撐著傘排隊，尤其「大黃傘」相當顯眼，也讓球迷留言：「不可能在巴黎奧運的羽球場館，看到兄弟象雨傘吧。」還有不少球迷感動，紛紛寫下：「百萬象迷晉升全球象迷」、「這是海外顧問的一種嗎？」、「百萬爪爪不是叫假的」。根據《NOWnews今日新聞》記者調查，這把雨傘要價約為800元台幣左右，而且可以輕巧摺疊，相當適合攜帶。

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中信兄弟粉絲好狂熱　連奧運也要撐黃色象傘

中信兄弟球迷被稱為「百萬象迷」、「爪爪」，被認為是中華職棒最多球迷的隊伍，過去因為「全台流浪主場」的關係，培養出不少球迷，不過相對的也沒有比較固定的主場，目前主要主場在台中洲際棒球場。

巴黎奧運27日正式開幕，不少球迷雖然無法到場，也前進到大巨蛋、桃園球場等比賽觀戰，但巴黎奧運沒有棒球，因此可以看到「象迷」，十分不容易。

可以看到球迷穿著短褲，並且帶著黃色的「猛象」雨傘，在雨中排隊相當顯眼，尤其網友特別從二樓看下去，真的會被這隻雨傘「震懾」到，過去象迷也被認為「太死忠」，還被笑說是「邪教」，前領隊洪瑞河還被網友稱為「教主」。

中信兄弟球迷多，團隊成績多半名列前茅，但實際上拿到冠軍次數，除了2次三連霸，還有2021年起林威助時期帶領的超狂2連霸好成績外，去年則是無緣季後賽，今年就看平野惠一能否幫助中信兄弟重返榮耀。

不少網友看到象迷影片覺得很有趣，紛紛留言「喔~~喔喔~~喔喔~~喔喔~爪爪」、「象迷去巴黎看奧運還能被台灣人拍到，這機率」、「百萬爪爪不是叫假的」、「百萬爪爪站出來！」、「太扯了 法國遇得到象迷」等。

根據《NOWnews今日新聞》記者調查，這把雨傘要價約為800元台幣左右，而且可以輕巧摺疊，相當適合攜帶，也證明中信兄弟這把雨傘的確很受到球迷青睞。

▲中信兄弟號稱有百萬象迷，常常擠爆球場，就連大巨蛋也是滿場。（圖／吳政紘攝）
▲中信兄弟號稱有百萬象迷，常常擠爆球場，就連大巨蛋也是滿場。（圖／吳政紘攝）
▲中信兄弟在大巨蛋舉辦「阪神甲子園球場日」，吸引32988名觀眾進場，寫下中職單場票房新紀錄。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟在大巨蛋舉辦「阪神甲子園球場日」，吸引32988名觀眾進場，寫下中職單場票房新紀錄。（圖／中信兄弟提供）


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