中信兄弟前進巴黎奧運！熟悉的顏色好明顯：百萬象迷不是叫假的

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中信兄弟球迷被稱為「百萬象迷」、「爪爪」，被認為是中華職棒最多球迷的隊伍，過去因為「全台流浪主場」的關係，培養出不少球迷，不過相對的也沒有比較固定的主場，目前主要主場在台中洲際棒球場。
巴黎奧運27日正式開幕，不少球迷雖然無法到場，也前進到大巨蛋、桃園球場等比賽觀戰，但巴黎奧運沒有棒球，因此可以看到「象迷」，十分不容易。
可以看到球迷穿著短褲，並且帶著黃色的「猛象」雨傘，在雨中排隊相當顯眼，尤其網友特別從二樓看下去，真的會被這隻雨傘「震懾」到，過去象迷也被認為「太死忠」，還被笑說是「邪教」，前領隊洪瑞河還被網友稱為「教主」。
中信兄弟球迷多，團隊成績多半名列前茅，但實際上拿到冠軍次數，除了2次三連霸，還有2021年起林威助時期帶領的超狂2連霸好成績外，去年則是無緣季後賽，今年就看平野惠一能否幫助中信兄弟重返榮耀。
不少網友看到象迷影片覺得很有趣，紛紛留言「喔~~喔喔~~喔喔~~喔喔~爪爪」、「象迷去巴黎看奧運還能被台灣人拍到，這機率」、「百萬爪爪不是叫假的」、「百萬爪爪站出來！」、「太扯了 法國遇得到象迷」等。
根據《NOWnews今日新聞》記者調查，這把雨傘要價約為800元台幣左右，而且可以輕巧摺疊，相當適合攜帶，也證明中信兄弟這把雨傘的確很受到球迷青睞。
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