胃食道逆流難搞！不吃藥馬上火燒心 2手術防癌變「從此免吞藥」
一名50歲男性長期有胃食道逆流症狀，到大醫院檢查，發現是巴瑞特氏食道症，後雖定期追蹤、服藥，但只要吃藥一有閃失，火燒心便迅速發作，他很擔心食道癌風險，因此與醫師討論後，決定進行射頻燒灼術合併內視鏡抗逆流手術，2個月後檢查，巴瑞特氏食道症表徵幾乎消失，病理切片也無異常，整體症狀顯著改善，再也不必用藥。
家庭消費中心／綜合報導
成大醫院胃腸肝膽科主治醫師謝名宗說，近年台灣胃食道逆流發生率已接近30%，病人不僅日常生活不便，還可能有發食慾不振、失眠和注意力不集中等困擾，嚴重時更可能導致食道潰瘍、巴瑞特氏食道症，甚至食道癌。
針對治療胃食道逆流，謝名宗說，氫離子阻斷劑能顯著改善症狀並預防巴瑞特氏食道症惡化，不過隨著內視鏡技術的發展，如今射頻燒灼術已能有效去除巴瑞特氏食道症的病灶，且2024年美國胃腸病學會指引也建議儘量採用射頻燒灼術，過程中醫師會透過胃鏡將金屬導電片放進食道，觸碰病灶位置後，便開始燒灼並移除病灶。
此外，內視鏡抗逆流手術則可在胃部高位處進行電燒或黏膜切除，能顯著改善胃食道逆流的症狀，對於難治性胃食道逆流、也就是藥物治療無效者，可達到60~70%成功率。
謝名宗表示，這二項手術都是全身麻醉的內視鏡手術，術後大多能快速恢復，但手術雖能顯著改善胃食道逆流症狀和巴瑞特氏食道症，維持健康生活習慣仍然非常重要，注意進食需細嚼慢嚥，避免暴飲暴食，並應減少攝取糖類、咖啡因，保持充足睡眠、適度運動，才能延長手術效益、預防復發。