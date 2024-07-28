增設副主席防群龍無首？他曝鏡頭外的的柯文哲「忙著救人」
台灣民眾黨主席柯文哲今（28）日下午到嘉義參加民眾黨「國家治理學院」最新一期國政班專題演講，民眾黨立委張啟楷先透露了柯文哲小秘密：最近其實在「忙著救人」。他說，2周前有民眾在他的臉書留言說家人突然送到嘉義長庚、裝上了葉克膜，想向柯文哲求助，他就傳了簡訊給柯文哲，柯文哲也很快回應希望跟患者醫生通電話，27日柯文哲人在宜蘭忙到晚上9點多，還是到醫院探望病人，「民眾黨能有這樣仁心仁術的黨主席，是我們的驕傲。」
記者余祥／台北報導
張啟楷回顧，就任立委這幾個月來，除了先去拜訪嘉義市長黃敏惠，整理出地方需求，在立院努力解決；還爭取到延宕多年的太保公有市場改建、鐵路高架化補助，以及在同黨立委林國成商請之下，邀請交通部長李孟諺到嘉義，提出十項交通建設，交部當場允諾六項。
張啟楷也指出，本會期立院通過55個法案，有5個是自己代表台灣民眾黨提案，包含《工廠輔導法》修法、公糧收購每公斤增加5元、《電業法》修法、加薪2法（中小企業發展條例、證交法修法），對工廠危險物品申報不實罰鍰上限提高100倍，盼避免明揚大火憾事再度發生，還提高13年以來不變的公糧價格，電價費率審議會的學者專家、民間代表不得少於2分之1，要求審議會公開透明，不再由行政權獨大。另外，他也會持續追蹤進口蛋的決策過程，不再讓浪費4.7億的事情再發生。