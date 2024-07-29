調查局高官伸鹹豬手！搭捷運連摸2女辯滑手機 遭北院判刑1年4月
調查局總務處56歲前邱姓科長，於2022年間搭乘捷運時，涉嫌對2名女乘客伸鹹豬手，急忙向站務人員求助，邱男當時辯稱在滑手機，並未觸碰2名女子，但受害人指證歷歷，邱男被依法送辦。台北地院今（29日）判決出爐，依2個強制猥褻罪，合併判處1年4月徒刑，可上訴。而邱男於案發後，被調任高雄市調查處專員。
記者林盈君／綜合報導
據了解，2022年12月間，邱男搭乘捷運板南線，涉嫌伸鹹豬手觸碰2名女乘客，事後2女向站務人員求助，邱男被捷運警察依法送辦。案經北檢調查，邱男當時辯稱在滑手機，絕無觸碰2名女子，但被害人指證歷歷，且有捷運車廂內監視畫面佐證，認定邱男涉犯性騷，台北地檢署偵結，依2個強制猥褻罪起訴。
29日上午，台北地院判決出爐，依2個強制猥褻罪，各判刑10月，合併應執行1年4月徒刑，可上訴。邱男於案發後，遭調查局拔官調職，調任高雄市調查處專員。
※【NOWnews 今日新聞
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