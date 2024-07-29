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肅貪有感？美麗島最新民調曝　賴清德執政滿意度逾5成

▲《美麗島電子報》今（29）日公布最新民調，民眾7月對總統賴清德信任度，有55.2%信任。（圖／資料照片）
▲《美麗島電子報》今（29）日公布最新民調，民眾7月對總統賴清德信任度，有55.2%信任。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

《美麗島電子報》今（29）日公布最新民調，民眾7月對總統賴清德信任度，有55.2%信任，包括14.8%很信任、40.4%還算信任，比上月增加1.5個百分點，不信任的有32.0%，比上月減少4.3個百分點，未明確回答的有12.7%。至於賴清德執政的整體表現而言，有52.0%滿意、30.1%不滿意。

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經交叉分析，僅民眾黨支持者與泛藍民眾不信任賴清德的多於信任，其餘各群民眾絕大多數明顯信任，尤其台北市及雲嘉南與高屏、或40至49歲與70歲以上、或國小以下學歷、或泛綠民眾等群，超過6成表示信任賴清德，至於中立民眾有46.7%信任、28.7%不信任。

至於民眾7月對賴清德執政的整體表現而言，有52.0%滿意賴清德執政表現，其中10.8%很滿意、41.2%還算滿意，比上月增加4.4個百分點；有30.1%不滿意，其中12.2%很不滿意、17.9%有點不滿意，比上月減少4.6個百分點，未明確回答有17.9%。

經交叉分析，基宜花東離島、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群不滿意賴清德執政的多於滿意，其餘各群民眾絕大多數傾向滿意，尤其台北市及雲嘉南與高屏、或70歲以上、或國小以下學歷、或泛綠民眾等群超過5成8滿意賴清德執政，學歷愈低的民眾愈滿意，中立民眾有44.2%滿意、26.5%不滿意，認為國內經濟現況不好的民眾48.0%不滿意賴清德執政，32.3%滿意。

該調查由戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，調查時間為2024年7月23日與7月26日（7月24日與25日因颱風停班未執行；調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。2024年6月中華電信住宅電話達654.4萬用戶（占家戶數70.3%；2022年家庭收支調查住宅電話普及率80.1%）但未全數登錄電話簿。本案在CATI系統的住宅電話資料庫中以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話門號後再進行隨機跳號（random-digit-dial,RDD）處理，替換各筆電話門號末2碼以觸及未登錄的住宅電話。國家通訊傳播委員會最新公布2024年5月行動電話用戶數2966.4萬，而抽樣架構則依據數位發展部最新公布的「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），先按各行動通訊業者用戶數占比計算各別應抽取行動電話筆數，再平均分配行動電話筆數予核配各該業者的所有編碼字首，對其後5碼（即業者識別碼的末1碼加上用戶號碼4碼）隨機跳號處理再進行撥號訪問。成功完訪1074人（住宅電話752人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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