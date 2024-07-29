柯佳嬿示範「i人看演唱會」！聽Energy唱〈放手〉真實反應全被錄
最殺舞蹈男團Energy上週末在小巨蛋連續舉辦兩場演唱會完美落幕，身為大嫂團之一的柯佳嬿兩天都現身支持，鏡頭拍到她時，她還害羞地用手遮住臉。女星趙逸嵐（小8）PO出Energy唱〈放手〉時，包廂裡的情況，只見小8和路嘉欣樂在其中，而一旁戴著口罩的柯佳嬿，則是冷靜舉著手擺動，事後她轉發小8動態自嘲：「為您示範i人看演唱會。」
記者薛羽彤／綜合報導
Energy出道22年首度舉辦大型演唱會，今年才宣布復出的他們人氣不滅，演唱會門票開賣即秒殺，連續兩天的演出都令歌迷感動不已。Energy大嫂團謝京穎、Mei、柯佳嬿都到場支持，第二天演出坤達就特別介紹「我老婆今天有到現場」，這時場內鏡頭拍到包廂區的柯佳嬿，她害羞地用手遮住臉，由於包廂欄杆恰巧擋住她的臉，牛奶笑說：「把欄杆拆掉」，接著坤達對柯佳嬿說，今天演唱會結束就會回家餵貓、清大便、洗碗，在歌迷面前小小放閃。
Energy在小巨蛋開唱，演藝圈內許多好友都到場支持，包括藍心湄、阿緯、威廉、吳克群、陽帆老婆Julie、路嘉欣等人。小8錄下Energy唱〈放手〉時，包廂裡的狀況，只見她與一旁的路嘉欣跟著音樂擺動揮舞著，而柯佳嬿則是戴著口罩，內斂的拿著手環舉著左手，臉上表情平淡，小8笑說：「小姐姐在口罩裡大唱特唱是不是？」
柯佳嬿也轉發小8的動態自嘲：「為您示範i人看演唱會。」至於什麼是I人？近日很夯的MBTI是一種人格測驗，測驗結果可分為16種人格，人格類型由四個英文字母組成，外向（E，Extrovert）和內向（I，Introvert），也就是E人跟I人，是最常被提到的人格特質。