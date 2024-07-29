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影／你知道吳沙嗎？網熱議盧秀燕「路會通」說　意外凸顯世代落差

▲台中市長盧秀燕27日在美國洛杉磯演講時，引用吳沙名言「路那會通，子孫才會成功」。（圖／台中市政府提供，2024.07.29）
▲台中市長盧秀燕27日在美國洛杉磯演講時，引用吳沙名言「路那會通，子孫才會成功」。（圖／台中市政府提供，2024.07.29）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕27日在洛杉磯演講時，引吳沙名言「路那會通，子孫才會成功」，被認為政治意味濃厚。有趣的是，不少中年民眾忙問「吳沙是誰？」台中市政府今天釋出演講影片，盧秀燕以1分30秒，將吳沙名言舖陳到國際外交、兩岸互動、台灣族群融合等面向，事前卻花了2分10秒，對現場500名僑胞解釋「誰是吳沙」。

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「你知道吳沙嗎？他是誰？」盧秀燕在美西演講，引用「路那會通，子孫才會成功」的名言，再度掀起話題。但很多40歲以上民眾沒聽過吳沙，倒是年輕人耳熟能詳，因為國小社會課本就提過他的名字，國中歷史課本更詳細介紹他的年史，「吳沙（1731年－1798年），清福建省漳州漳浦縣人……」。

教改世代、經歷國中會考的年輕人必背「吳沙」，但成長時期沒學過台灣史的中壯世代，聽到吳沙名言就跟當年聽到蔣渭水名言「同胞要團結，團結真有力」一樣，陌生中帶著幾分熟悉感。就連今天新北市長侯友宜，都被問到盧秀燕引用「吳沙名言」的看法。

▲台中市長盧秀燕27日在洛杉磯演講時，花了2分10秒，對現場500名僑胞說明「誰是吳沙」。（圖／台中市政府提供，2024.07.29）
▲台中市長盧秀燕27日在洛杉磯演講時，花了2分10秒，對現場500名僑胞說明「誰是吳沙」。（圖／台中市政府提供，2024.07.29）
台灣市政府今（29）日釋出盧秀燕演講的最後一段影片，她先是說「最後一分鐘，我要講個小故事，有一個景仰的、台灣歷史上的一個前輩，他叫吳沙，口天吳，沙石的沙」，接著花2分10秒介紹「誰是吳沙」，指他是宜蘭蘭陽平原的開山始祖，250年前從大陸到台灣，帶領漳州、泉州、廣東等3個籍貫的人，漂洋過海到宜蘭開墾。

盧秀燕說，那時蘭陽有原住民叫噶嗎蘭族，和漢人常起爭端，後來很多人得天花，吳沙沒因爭執懷恨在心，還化敵為友伸出援手，用藥物救治噶瑪蘭人，族人心生感念，得以化干戈為玉帛。她表示因為和平相處，宜蘭才能開發成功，所以後人叫吳沙「開蘭第一始祖」、「開蘭第一人」。

盧秀燕接著以古喻今，演繹吳沙名言「路那會通，子孫才會成功」，「路」不一定指交通建設，還包括國際事務，台灣有很多國際友人、好朋友，「路如果會通，子孫就會成功」。此時全場鼓掌，接著她連結目前緊張的兩岸關係，指路若會通、大家和平相處，不要因此影響台灣發展，「中華民國、咱的台灣才會成功」。

接下來盧秀燕回到台灣內部，指台灣有不同族群、不同省籍地域的人，「大家到台灣先來後到都有」，路若能通，大家和平相處，台灣內部會和諧安定，台灣、中華民國才會成功，我們的子孫才會成功。最後她做總結，說自己「未來在政治上會繼續努力、秉持這樣的精神，努力把路打通，讓台灣、咱中華民國和我們的子孫更成功」，似乎為2028的參選做舖陳。

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