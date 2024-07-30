盧秀燕出國被罵、借抽水機也挨轟 媒體人揭她「唯一做錯1事」
凱米颱風日前襲台，原本正進行赴美訪問行程的台中市長盧秀燕緊急返台坐鎮，等到颱風過境後，再度訪美繼續進行行程。不過盧秀燕5天飛3趟引發綠營不滿，多位市議員痛批她一心要再赴美補考，高調來去把飛機商務艙當高鐵坐，處處顯露政治操作的痕跡。對此，媒體人張禹宣直言，盧秀燕唯一做錯的，就是她沒有做錯事，理由很簡單，綠營自己做錯事情，治水無方，只好把盧秀燕拖下水，所以她出國也罵，返台也罵，什麼都要罵。
記者王德蓉／綜合報導
針對盧秀燕因颱風緊急從美返台坐鎮，卻遭綠營圍剿一事，張禹宣29日在節目《大新聞大爆卦》表示，「你知道盧秀燕她唯一做錯是什麼事情？就是她沒有做錯事！」當她沒做錯事，別人做錯事、做壞事時，就想把妳一起拖下水。
而凱米颱風災情相對輕微的台中市，以人員機具支援中南部受災縣市，政壇卻為行政院長卓榮泰有無親自開口，向台中市長盧秀燕借抽水機一事吵不停，甚至批評盧秀燕是自吹自擂的慣犯。張禹宣說，賴清德有講「地方淹水是中央的責任，同島一命，大家互相要支援。」但盧秀燕說要支援的時候，他們說什麼？「作賊心虛啊！說盧秀燕妳好壞心喔，故意要作政治秀啦，要凸顯自己治水有方。」張禹宣直言，「不是啊，她就算要凸顯自己治水有方，那又怎麼了？」
張禹宣質疑，盧秀燕出國，綠營也可以罵，說她假掰作秀；回國也可以罵，說早知道乾脆不要出去就好了嘛；現在盧秀燕跟講台中做得很好沒淹水，也可以罵；她說借抽水機，也可以罵，「理由很簡單，他們自己做錯事情了！」