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王定宇控在野不來IPAC害大家不能列席　陳昭姿秀出席畫面打臉

▲民眾黨立委陳昭姿秀出她人在IPAC會場的照片，打臉民進黨立委王定宇指控在野黨沒有「出席徵兆」的說法。（圖／民眾黨立院黨團提供）
▲民眾黨立委陳昭姿秀出她人在IPAC會場的照片，打臉民進黨立委王定宇指控在野黨沒有「出席徵兆」的說法。（圖／民眾黨立院黨團提供）

記者林詠青／台北報導

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，今（30）日首度移師台北舉行，不過，民進黨立委王定宇今早指控，由於沒收到在野黨「出席徵兆」，使得台灣國會議員皆無法列席「inner meeting」(內部會議) 。不過，民眾黨立委陳昭姿則透過黨團出示她人在會場的畫面，強調她與立委吳春城早有報名，也會待到總統賴清德演說結束。

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民進黨立委王定宇今早指出，IPAC峰會首度在台舉行，以具體行動展現對台支持。不過，要加入會員必須有朝野政黨人物擔任聯席主席，多年前他也曾提出申請，卻因中國國民黨或其他政黨拒絕參加，導致台灣遲遲不能入會。

王定宇指出，這次IPAC年度峰會正式議程中，上午10時至11時30分是「inner meeting」(內部會議)，如果台灣朝野國會議員都有參與，便能列席。「但禮拜一之前，都沒看到在野黨出席徵兆」。如果不能參加會議，「這不能怪罪別人，是我們內部問題」，希望在野黨站在台灣利益出發，「而不是害怕中國淫威就不參加」。

不過，民眾黨立委陳昭姿稍晚則透過立院黨團辦公室發布她人在會場的照片跟影片，強調民眾黨包括她跟吳春城都早已報名。陳昭姿說明，10時會議是IPAC會員國內部會議，台灣非會員國本就不能參加；下半段會議是「短演講」（Lightning Talks）她就會列席，而且至少會一直待到午宴、總統賴清德演講後。民眾黨立院黨團質疑王定宇，「這是你擔任外交國防委員會召委，接待外賓應該展現的態度與風範嗎？」

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