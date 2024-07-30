「殭屍道長」林正英回來了！42年前《人嚇人》紙紮人竟是洪金寶

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永遠的「殭屍道長」林正英再現大銀幕！於1982年上映的香港恐怖電影《人嚇人》，巧妙融合靈幻、喜劇、功夫等港式元素，當年風光入圍第3屆香港電影金像獎的最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳男演員、最佳武術動作指導五項提名。
《人嚇人》以清末為故事背景，當時人們在婚喪喜慶仰賴茅山道術作法祈福，故事刻劃的殉葬文化、借身還魂的法術充滿民間鄉野色彩。本片由午馬自導自演，洪金寶策劃、編劇並擔綱男主角，同時是武術指導的林正英，以三十多歲的年紀維妙維肖詮釋耄耋之年的「二叔公」，是他演藝生涯中首次扮演道士角色，更開啟日後接演《殭屍先生》之契機。
《屍憶》刻畫傳統習俗冥婚 吳慷仁、謝欣穎恐怖演出
圍繞冥婚主題的《屍憶》由金馬影帝吳慷仁、影后謝欣穎主演，改編自真人真事，有別於《我和鬼變成家人的那件事》的冥婚所描繪溫馨喜劇氛圍，一樣是從撿到紅包袋作為故事起始，鬼新娘如影隨形的壓迫感令人窒息！此外劇情更還原民俗祕法「養小鬼」控靈術，以本土傳統信仰創造台式恐怖獨特氛圍，傑出的美術設計、角色形象堆疊，建構出你我所熟悉的人事物，生活感貼近現實，讓觀眾走出影廳後心理陰影面積仍持續擴大。
日本恐怖片《來了》登場 黃金陣容精彩合體演出
《來了》取自日本三重縣山區的妖魔傳說，正如片名帶給人的莫名恐怖感，究竟是什麼來了？是鬼、是妖，還是魔？正因為未知，那毛骨悚然的顫慄心理更難擺脫。片中大量運用民俗學、護身符辟邪，於逢魔之時進行巫女祝禱及除魔淨化儀式等，由代表作為《下妻物語》、《令人討厭的松子的一生》、《告白》的中島哲也執導本片，文史細節考證到位，集結岡田准一、妻夫木聰、松隆子、小松菜奈等黃金陣容出演。當傳統禮俗無法阻止接連發生的靈異怪象，我們終將發現：要逃離的自始就不是惡靈，而是無所不在的黑暗人性。
「嚇．屍．了」所選三部既有豐富情感，更有恐怖效果之作，充滿各國風土情懷，當角色因私欲或執念而引魔入室時，我們才漸漸理解，或許人有時候比鬼更可怕。配合本單元放映主題氣氛，影視聽中心特別準備兩款「嚇．屍．了-限定符咒貼紙」，會員憑本單元任一部作品之電影票根（實體電子皆可），自8月3日起可至一樓服務台兌換貼紙一張，數量有限、送完為止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。