奧運荷蘭泳將「穿肉色泳褲」爆紅！下水瞬間變透明　全場觀眾愣住

7-11獨家庫洛米週邊來了！實用雙耳湯鍋、隨身鏡　逾40款199元起

▲可愛又迷人的反派角色KUROMI（庫洛米）進駐7-11，於8月7日起開賣逾40款週邊商品。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲可愛又迷人的反派角色KUROMI（庫洛米）進駐7-11，於8月7日起開賣逾40款週邊商品。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

可愛又迷人的反派角色KUROMI（庫洛米）進駐7-11，於8月7日起開賣逾40款週邊商品，推出「KUROMI魔幻派對」全店精品集點活動，從居家佈置到外出裝扮開發逾40款超萌生活週邊，可愛爆擊女孩們的生活日常，最低只要199元起。

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🟡7-11「KUROMI魔幻派對」精品快閃購/集點送活動
📍活動日期：8月7日(二)15:00起至2024年20日24：00止消費不限金額可換購；8月21日（一）15:00起開跑集點換購，會員門市消費滿40元贈1點。

◾限量鑰匙圈掛飾，共3款：消費不限金額+199元換購1款；集滿6點+199元換購1款
◾限量絨毛吊飾，共2款：消費不限金額+199元換購1款；集滿6點+199元換購1款
◾限量手持隨身鏡，共2款：消費不限金額+199元換購1款；集滿6點+199元換購1款

▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量手持隨身鏡共2款，消費不限金額+199元換購1款；集滿6點+199元換購1款（圖／記者鍾怡婷攝）
◾限量零錢包卡夾，共2款：消費不限金額+299元換購1款；集滿6點+299元換購1款
◾限量Kuromi造型髮箍：消費不限金額+199元換購1款；集滿6點+199元換購1款
◾限量水晶球音樂盒：消費不限金額+499元換購1款；集滿6點+499元換購1款
◾限量立體公仔拍拍燈：消費不限金額+599元換購1款；集滿6點+599元換購1款

▲限量立體公仔拍拍燈，三檔亮度輕拍可隨意調整，內建充電式鋰電池，隨充即用。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量立體公仔拍拍燈，三檔亮度輕拍可隨意調整，內建充電式鋰電池，隨充即用。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾限量絨毛吊飾，共2款：消費不限金額+199元換購1款；集滿6點+199元換購1款
◾限量Kuromi門簾，共2款：消費不限金額+299元換購1款；集滿6點+299元換購1款
◾限量軟式珪藻土地墊，共2款：消費不限金額+299元換購1款；集滿6點+299元換購1款
◾限量30cm絨毛玩偶，共2款：消費不限金額+499元換購1款；集滿6點+499元換購1款

▲共兩款選擇，分別為紫款、黑款，KUROMI地雷系造型值得收藏，柔軟材質可當抱枕。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲共兩款選擇，分別為紫款、黑款，KUROMI地雷系造型值得收藏，柔軟材質可當抱枕。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾限量彎勾折疊傘(附傘套)，共2款：消費不限金額+299元換購1款；集滿6點+299元換購1款
◾限量手持充電風扇：消費不限金額+499元換購1款；集滿6點+499元換購1款。三檔風速隨心調整，附底座可立，充電續航4小時。
◾限量Kuromi柔纖涼感被：消費不限金額+799元換購1款；集滿6點+799元換購1款
◾限量造型和室椅：消費不限金額+999元換購1款；集滿6點+999元換購1款
◾限量絨毛兩用鏈包：消費不限金額+499元換購1款；集滿6點+499元換購1款

▲KUROMI地雷系立體大頭造型，可拆式金屬鏈條，可肩背 、手拿。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲KUROMI地雷系立體大頭造型，可拆式金屬鏈條，可肩背 、手拿。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾限量皮革後背包：消費不限金額+899元換購1款；集滿6點+899元換購1款
◾限量LANI's Kuromi支架防摔殼：消費不限金額+649元換購1款；集滿6點+649元換購1款
◾限量LANI's Kuromi MagSafe 鏡面防摔殼：消費不限金額+799元換購1款；集滿6點+799元換購1款
◾限量LANI's Kuromi MagSafe磁吸黑色卡包：消費不限金額+799元換購1款；集滿6點+799元換購1款
◾限量LANI's Kuromi手機掛片掛繩組：消費不限金額+549元換購1款；集滿6點+549元換購1款
◾限量Kuromi EVO精裝版安全帽，共2款：消費不限金額+899元換購1款；集滿6點+899元換購1款
◾限量WOKY X Kuromi雙飲杯780ml，共3款：消費不限金額+799元換購1款；集滿6點+799元換購1款

▲限量WOKY X Kuromi雙飲杯780ml；限量陶瓷馬克杯。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量WOKY X Kuromi雙飲杯780ml；限量陶瓷馬克杯。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾STORY故事銀飾-限量Kuromi World系列造型項鍊：消費不限金額+1279元換購1款；集滿6點+1279元換購1款
◾STORY故事銀飾-限量Kuromi World系列造型手鍊：消費不限金額+1079元換購1款；集滿6點+1079元換購1款
◾STORY故事銀飾-限量Kuromi World系列造型耳環：消費不限金額+980元換購1款；集滿6點+980元換購1款
◾STORY故事銀飾-限量Kuromi World系列造型頸鍊：消費不限金額+749元換購1款；集滿6點+749元換購1款
◾限量Kuromi雙耳鍋20cm：消費不限金額+1199元換購1款；集滿6點+1199元換購1款
◾限量Kuromi單柄鍋18cm：消費不限金額+999元換購1款；集滿6點+999元換購1款

▲限量Kuromi雙耳鍋20cm。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量Kuromi雙耳鍋20cm；限量Kuromi單柄鍋18cm。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾限量陶瓷杯墊組，共2款：消費不限金額+249元換購1款；集滿6點+249元換購1款。分別為粉紫款、黑灰款，吸水兼具隔熱性，每組內含方型與圓型兩種形狀杯墊。
◾限量陶瓷馬克杯，共2款：消費不限金額+599元換購1款；集滿6點+599元換購1款
◾限量造型愛心存錢筒，共3款：消費不限金額+199元換購1款；集滿6點+199元換購1款
◾限量保溫保冷袋，共2款：消費不限金額+399／+499元換購1款；集滿6點+399／+499元換購1款

▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲分別為購物袋款（圖右）、立體袋款（圖左）。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，COLD STONE首次與超可愛人氣IP《PINK&VEN》攜手合作，8月2日至29日推出聯名水蜜桃風味冰淇淋「桃芒蜜語」，以及全新系列凍飲「芒果冰淇淋凍飲」、「草莓冰淇淋凍飲」！歡慶新品上次，8月2日起至8月4日，連續三天中杯以上冰淇淋第二杯50元；8月6日至8月8日，連續三天大杯冰淇淋買一送一。

「桃芒蜜語」聯名超可愛人氣IP《PINK&VEN》！將粉嫩的水蜜桃化身為冰淇淋，每一口都有飽滿的水蜜桃清新香氣，另外再加入水潤、果肉厚實的桃果丁，與增加口感滑順層次的鮮奶油，另外，凡至門市點購「桃芒蜜語」，即可獲得合作限定冰淇淋插卡。

▲8月2日至29日推出聯名水蜜桃風味冰淇淋「桃芒蜜語」，以及全新系列凍飲「芒果冰淇淋凍飲」、「草莓冰淇淋凍飲」。（圖／品牌提供）
▲8月2日至29日推出聯名水蜜桃風味冰淇淋「桃芒蜜語」，以及全新系列凍飲「芒果冰淇淋凍飲」、「草莓冰淇淋凍飲」。（圖／品牌提供）

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