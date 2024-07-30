菜價又漲！每公斤破1000元　全聯、家樂福平價措施「每把27元起」

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新莊公有市場菜販廖炯程透露，今日菜價如期的小漲一波，A菜、龍鬚菜每斤約80至90元上下，空心菜每斤70元，青江菜、小白菜、蚵白菜每斤落在60元，最便宜的目前是油菜每斤約50至55元，尖的高麗菜65元至70元每斤，圓扁的高麗菜每斤賣價40元，不過他也提醒，各地供需略有不同，菜價依照攤販實際標價為主。
針對蔬菜價格居高不下，全聯、家樂福陸續啟動蔬菜平價措施，全聯於北農供應的229間雙北門市推出11款蔬菜限定優惠，總計11款蔬菜約78噸貨量，讓民眾安心選購。
🟡全聯11款蔬菜限定優惠
📍即起至8月2日前
◾裸賣葉菜單把特價29元
◾馬鈴薯原價45元，特價39元
◾鮮香菇原價65元，特價58元
◾履歷紅蘿蔔原價38元，優惠價20元
◾日本山藥原價198元，特價148元
◾進口洋蔥原價45元，特惠價39元
◾進口白蘿蔔原價38元，優惠價29元
◾進口洋蔥單粒原價19元，2粒特價32元
◾韓國大白菜原價88元，優惠價78元
◾進口青花菜原價55元，特價42元
◾美國西洋芹菜原價88元，特價79元
📍即起至8月1日
◾空心菜250g／包，特價27元
◾敏豆200g／包，特價59元
◾善美有機小松菜250g／包，特價29元
◾善美的有機綠豆芽180g／包，特價18元
📍即起至8月8日
◾洋蔥480g／袋，特價32元
◾進口蘿蔔600g／條，特價33元
◾韭菜200g／包，特價39元
◾芹菜200g／包，特價52元
家樂福與農業部農糧署合作推出「平價有機高麗菜專區」，即日起至8月5日於全台家樂福量販、超市同步開賣，每粒109元平價推出，每天全台上架1萬顆，總進貨量約45噸。
此外，家樂福「微笑小農」加碼優惠，至7月29日前，家樂福BIO有幾櫛瓜特價99元；產銷履歷蒜頭特價79元；有機綠保馬鈴薯特價49元買一送一。同時「微笑小農」宣布第二波特惠蔬菜再增量，8月5日前量販與超市同步特價。
📍即日起至8月1日
◾家樂福有機鴻禧菇特惠22元
◾家樂福有積雪白菇特惠22元
📍8月2日至8月5日
◾家樂福有積水洗地瓜550g特惠65元，量販店限定地瓜送紅蘿蔔
◾家樂福有機紅蘿蔔400g特惠39元，量販店限定地瓜送紅蘿蔔
◾履歷去殼綠竹筍300g特惠169元
◾越南青花菜2入特惠99元
◾家樂福有機高麗菜800g特惠109元
📍8月2日至8月8日特價（量販限定）
◾有機黑美人菇500g特惠99元買一送一