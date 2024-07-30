IPAC宣布台灣正式成為會員 范雲、陳昭姿擔任共同主席
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，今（30）日首度移師台北舉辦，下午的國際記者會中IPAC也宣布台灣正式加入成為會員，並由民進黨立委范雲與民眾黨立委陳昭姿擔任共同主席（co chair）。范雲表示，這是台灣參與國際聯盟的重要里程碑；陳昭姿也強調，有任何能為台灣民主努力的機會，「我都會把握且珍惜」。
記者林詠青／台北報導
IPAC年度峰會今早原本發生民進黨立委王定宇與民眾黨立委陳昭姿隔空互槓的插曲，不過，峰會仍在朝野立委的共同參與下，在國際記者會中宣布台灣正式加入成為IPAC會員。
擔任共同主席的民進黨立委范雲表示，這顯示作為IPAC成員的35國、共250名國會議員，對台灣身體力行的支持。而台灣加入IPAC，「是台灣參與國際聯盟的重要里程碑」。未來她會致力於深化台灣與IPAC成員國的夥伴關係，也會努力分享台灣對抗中共威權擴張的經驗給國際盟友。
同樣擔任共同主席的民眾黨立委陳昭姿也直言，她的國家立場鮮明，認為台灣應該成為一個主權獨立的國家，「這個立場始終如一沒有改變」，有任何能為台灣民主努力的機會，「我都會把握且珍惜」。陳昭姿強調，如果沒有兩個政黨參與，台灣無法成為會員國，遑論擔任共同主席，這也彰顯了民眾黨的關鍵力量。