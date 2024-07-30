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直擊／紀卜心爭議未平！十盛插旗高雄民眾搶喝　行銷專家點出關鍵

▲紀卜心近期爆出十盛乳源爭議，但高雄分店仍照常開幕，《NOWnews今日新聞》記者現場直擊發現依舊有排隊人潮，對此行銷專家解答這是「間接行銷」。（圖／IG eatzzz7）
▲紀卜心近期爆出十盛乳源爭議，但高雄分店仍照常開幕，《NOWnews今日新聞》記者現場直擊發現依舊有排隊人潮，對此行銷專家解答這是「間接行銷」。（圖／IG eatzzz7）

記者施以慧／高雄報導

網紅小吳、紀卜心近期聯合創立的十盛爆出乳源風波，被消基會點名「奶類標示不清」，儘管兩人3度致歉，不過後續網友仍在網路上大肆抨擊，對此紀卜心也槓上網友，怒嗆對方是「文盲」，還控訴酸民為何要無限上綱。不過在風波當口，十盛高雄熱河店悄悄開幕，仍有不少排隊買飲料的民眾，《NOWnews今日新聞》記者今（30）日晚間直擊店家現場，訪問了現場民眾，大部分高雄民眾對此表態，「知道發生爭議，不過還沒喝過，所以來嚐鮮。」而記者也訪問了行銷專家王福闓，他則指出，就是因為爭議延燒，導致十盛起了間接行銷的作用。

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▲小吳、紀卜心為十盛標示爭議2度道歉卻止不住眾人的怒火！網紅狠批「拗得好難看」，並直言：「欺騙又不承認。」（圖／紀卜心IG、小吳IG）
▲小吳（右）、紀卜心（左）曾為十盛爭議3度致歉。（圖／IG eatzzz7、beauty_wu）
兩人3度致歉滅不了火　紀卜心槓上網友嗆文盲

盤點十盛近期的風波，紀卜心在爭議爆出時，於7月21日在官網上貼出公告，坦言自家的「熟成奶茶」中含有奶精，遭到網友一片謾罵，後續紀卜心又於7月22日在IG上發貼文道歉，而3度致歉是在7月26日，紀卜心發布限時動態道歉，而小吳則是出面發出3分鐘的露臉影片回應。沒想到抨擊聲浪更大，不少粉絲傻眼怒轟紀卜心：「你跟小吳不能一起拍，不等於你不能自己拍啊！」還痛批她的道歉文都是複製貼上，讓人相當心寒。後續紀卜心也忍不可忍，怒嗆網友：「妳是文盲？我們已經發過聲明也道歉，網路上各種不實言論我就該默默忍受？到底誰在無限上綱。」

記者直擊十盛高雄店　店員提醒飲料含有奶精

爭議當頭，十盛再度展店，選址就在高雄熱河商圈，是飲料店的一級戰區，短短230公尺就有12家飲料店聚集，而今日是該加盟店正式開幕第2天，《NOWnews今日新聞》記者現場直擊，人潮還不少，甚至有排隊情形出現，店員疑似已經受過訓練，對於購買飲料的消費者事先告知：「我們飲料裡面有含奶精哦。」

▲十盛高雄熱河店有不少排隊人潮。（圖／民眾提供）
▲十盛高雄熱河店有不少排隊人潮。（圖／民眾提供）
民眾不甩風波排隊搶喝　高雄人喊：還沒喝過

風波還在持續，排隊買飲料的民眾坦言有聽說近期的新聞，不過也就是因為爭議鬧得太大，所以想來嚐鮮，「想說還沒喝過，來試看看」、「我本身住附近，本來就喜歡喝奶精奶茶」、「有聽說爭議，但畢竟只是聽說，也還沒嚐鮮過」、「看了那麼多新聞，總要喝一下什麼味道啊。」

行銷專家揭祕人潮內幕　十盛因爭議「間接行銷」獲利

對此，行銷專家王福闓接受《NOWnews今日新聞》記者採訪時，也解答民眾趨之若鶩的原因：「其實這分為兩個層面，1種是對紀卜心、小吳兩人不熟悉的人，所以看到有新店開幕自然就會想去嚐鮮。再來是十盛的確爆出爭議，但是後續店家已經祭出買一送一的活動，所以依舊有民眾願意買單。」

王福闓還強調，其實就是因為爭議鬧太大，所以民眾對於十盛更加好奇，尤其許多南部人還沒喝過，所以才會爆出排隊潮，類似「間接行銷」，另外紀卜心後續嗆聲網友一事，更轉移了十盛乳源的焦點，所以現在網友已經將槍口對準紀卜心的態度和回應，而不是十盛這個店家。

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