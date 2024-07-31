夏克立知道女移工是人妻！狂傳訊「約抱睡」 調情對話成離婚鐵證
藝人黃嘉千與老公夏克立的離婚官司將落幕，沒想到又被爆出案外案，夏克立被爆料透過臉書私約之前的幫傭女移工「抱睡」，甚至在對方拒絕並禮貌提醒行為不妥之後，他依然傳訊息連問了女移工好幾次，後續還要求女移工刪掉兩人之間的對話，避免女移工的老公發現。女移工不斷隱忍，直到黃嘉千與夏克立打官司，她才鼓起勇氣向友人透露此事，後來也成為黃嘉千打官司的證據，而夏克立也發聲反駁女移工爆料的內容，並表示自己的帳號是被駭客入侵，消息曝光後，引起外界關注。
記者洪生儒／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，夏克立知曉女移工是有老公的人，卻還是向對方提出「私約抱睡」的要求，不僅婚內背叛黃嘉千，同時也想介入女移工的婚姻當「第三者」，女移工在收到夏克立多次的親密要求後，都堅定的拒絕他，還反問夏克立「是在調情嗎？」禮貌性的提醒他這樣的行為越矩了，但夏克立依然沒放棄，還連問女移工好幾次。後來，夏克立還要求女移工要刪掉兩人的對話紀錄，避免被女移工的老公看到夏克立傳來的內容。
此外，女移工雖然離開台灣了，但基於過去工作的關係，她在回應夏克立的訊息時，都還是習慣會以「Sir（先生）」來稱呼他，而夏克立則要求女移工別再這樣叫他，認為兩人之間的關係已經是「朋友」。
女移工也指出，夏克立這樣失控的行為不是只有一次，讓她完全無法理解對方到底在想什麼，她只能選擇不斷的隱忍夏克立的種種行為，直到黃嘉千跟夏克立打官司，女移工才跟朋友聊到夏克立過去對她做的事情，後來這些事也輾轉成了黃嘉千打官司的證據。
而夏克立先前也曾透過臉書發文透露自己的帳號被駭客入侵，他寫道：「我被駭客入侵了！雖然我非常感謝這個甜蜜的帖子，但我沒有釋出這個回覆。我不僅沒有釋出它，而且我無法刪除它！我被自己的帳戶誹謗了！如果我的帳戶恢復了，我不確定我能否控制。我沒有寫這個回覆。這非常令人不安！」表示自己無法控制帳號，並提醒臉書好友們那些對話不是他發送的，對於發生這樣的事讓他也感到很不安。
對此，根據《TVBS新聞網》報導，對於女移工所爆料的內容，夏克立反駁帳號的確是被駭客入侵，他表示有許多女性朋友傳訊息通知他，有人冒充了他聯絡朋友們，除了勾搭之外還有求婚，「他們試圖在法庭上利用這種誹謗來誹謗我。」