告發高虹安用公款打官司！李正皓向新竹地檢署遞狀列4大重點

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李正皓指出，他做事開大門走大路，從來不會藏東藏西，告發狀重點共有4點，第一，本件的訴之聲明有所變更，自「被告應給付新竹市政府100萬元」變更為「被告應給付新竹市政府及高虹安各50萬元』」，此為被告高虹安或許訴訟上不當利益。
第二，李正皓說，被告高虹安所為有構成貪汙治罪條例第6條1項第4款主管監督事務圖利，或第6條1項第5款非主管監督事務圖利罪：(一) 按「有下列行為之一，處5年以上有期徒刑，得併科新臺幣3000萬元以下罰金。
告發狀重點三，李正皓舉出屏東縣長治鄉長古佳川利用鄉公所公款核銷律師費4萬元，於今年3月14日因貪汙治罪條例遭屏東地院判處8年有期徒刑、褫奪公權5年之前例，主張高虹安利用身為新竹市政府市長的身分，跳過內政部核定環節，命市府公費律師為自己為訴訟行為，即應構成第6條1項第5款非主管監督事務圖利罪；如觀察角度係以新竹市長有簽核款項之權限，則即屬於高虹安之職權範圍，則應構成第6條1項第4款主管監督事務圖利罪，此部分法律見解則請地檢署衡酌。
最後，李正皓說，請求調查證據，包含請求調取新竹市政府關於新竹地方法院113年度訴字第27號相關文件，包括發包契約、審查會議紀錄，決行公文等。