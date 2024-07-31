特企／《三國：戰地無疆》正式上線　開服慶典活動及百萬獎金賽！

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《三國：戰地無疆》是一款真實還原三國SLG的減壓大作，遊戲首創村莊經營玩法，自產資源輕鬆發育。告別鋪路，自由拖動改變行軍路線，利用各種地形天氣，實現埋伏、夾擊、躲閃等即時操作，真正地體驗調兵遣將、鬥智鬥勇的策略魅力。
遊戲還賦予每個武將精細的模型刻畫、別具一格的動作表現以及對應武將出身地的方言配音，讓三國世界更加真實。更有國語、粵語雙系統語音，可隨時切換，給主公們帶來更貼心的遊戲體驗！
此外，遊戲內不鎖卡，自由無損換將、換技能，自動徵兵。簡化各種不必要的繁瑣操作，真正把時間花在戰略上！
100萬事前預約達成 限定裝扮全服發放！更多開服福利不容錯過！
在各位主公的支持下，事前預約人數已順利突破100萬！限定主城等裝扮將於遊戲上市後全服發放！團隊結合臺港地區標誌性的黑熊和獅子形象，打造主題裝扮禮包，助力各位主公成為人中獅子，熊霸天下！
其他預約獎勵也將在遊戲內進行發放，還有一系列開服活動，幫助各位主公快速熟悉《三國：戰地無疆》的全新三國世界！
- 活動1 七天登錄：累計登錄七天，每日解鎖王佐武將孫尚香、張遼，銀錠、王佐聘書、求賢令、武運之書等不同好禮。
- 活動2 帝王試煉：帝王試煉任務分5天逐步開放，每日完成試煉任務，獲取各種獎勵，並根據進度還可額外領取初、中、高級寶鼎以及超級寶鼎。獎勵包含王佐武將公孫瓚、大量銀錠、王佐聘書、求賢令、武運之書以及各種資源。
- 活動3 1橙6紫免費送：次日登錄後，日常任務達到500名望值，即可獲取1王佐+6逸群武將自選箱。主公可自選大喬、小喬、于禁等強力武將。
- 活動4 亂世爭先：開服前十四日將會開啟亂世爭先排行榜活動，根據武將等級、建築等級、戰力值、聯盟勢力值等多個維度，分地區進行排行，各位主公均可有機會獲取王佐武將周瑜、貂蟬、法正、黃月英，大量資源、銀錠、武運之書、裝扮等豐厚獎勵。
- 活動5 首儲獎勵：首次儲值後，可連續3天領取王佐武將張飛、絕殺技能-萬人敵、天殺技能-摧鋒爭死、群雄討董、江陵豪氣等限定卡池求賢令、武運之書、各種資源等大量獎勵
- 活動6 奪鼎爭鋒：曹袁二人為爭奪遺跡以及寶物九鼎的所屬權，開展了一場鬥爭。主公可加入一方陣營參與奪取，根據積分獲取個人獎勵，也可參與排行爭奪其他豐厚大獎。獎勵包括銀錠、將相策、批文、加速道具及大量基礎資源。
百萬獎金賽開啟 洛陽爭霸最高獨得35萬現金 創作投稿人人有獎！
百萬獎金賽之洛陽爭霸賽正式開戰！參賽時間内，所有參賽聯盟中，佔領洛陽耗時最短的前五名聯盟將瓜分【90萬現金】獎勵以及專屬稱號獎勵，單個聯盟最高可獲得【35萬現金】獎勵。此外，SLG資深遊戲大神谷阿莫、阿萬、蕎蕎、平民百姓、小悠以及輝哥都已經蓄勢待發，等你來戰！記得按讚追蹤官方粉絲團，瞭解最新戰況！
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《三國：戰地無疆》X 艋舺雞排聯動活動即將開啟
猛將+雞排，征戰超級派！《三國：戰地無疆》將與艋舺雞排進行聯動，為各位主公備下三重福利好禮！記得追蹤官方粉絲團，獲取聯動最新活動資訊！
遊戲同名主題曲《三國：戰地無疆》即將公開
隨著各項開服福利活動的展開，遊戲同名主題曲《三國：戰地無疆》也即將公開釋出，參與相關的粉絲團活動即有機會獲得MyCard點數、遊戲虛寶等好禮。
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為慶祝《三國：戰地無疆》今日正式上線，官方特意為各位主公準備了銀錠專屬禮包！遊戲內輸入禮包碼【3KINGDOMS2024】即可參與瓜分全服一億銀錠！
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