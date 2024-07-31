台海緊張恐影響海纜安全？Google曝1關鍵優勢：資料已分散備援

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過去10年，台灣已逐漸成為Google網路基礎建設佈局中的戰略樞紐，不僅在台佈建的網路基礎建設除資料中心，近年更投資多條在台灣上岸的國際海底電纜項目。而投資興建3條海纜，預計在2026年可幫助台灣降低網路使用者四分之一的上網延遲率、增加三分之一的頻寬，為企業和民眾帶來更流暢的AI體驗。
不過，由於國際局勢不確定因素仍存，外界擔憂在台海地緣政治衝擊下，若海纜遭破壞，是否可能會影響Google的網路或資料存放？再者，美國官員傳出已警告Google與其他電信公司，中國的海纜維修船可能破壞太平洋區域的海纜，進一步影響網路通聯，針對上述風險，Google有何因應措施？
Google台灣總經理林雅芳回應，Google在全球海纜的佈局上，已多方考量地緣政治、地理環境等風險，並為此採取多點分散的建設方式來平衡，由於Google要服務全球使用者，不會因單一地點的危險性，而影響全球使用者的服務，強調「會在使用者體驗與地緣政治風險中取得平衡」。
Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻補充提到，Google的資料中心與海底電纜皆以全球性基礎建設的概念在營運，若某地設施因遭受破壞，雲端區域上的資料可移至其他雲端區域運作，並不會因此導致服務停擺，「這是Google在全球範圍運作的好處」，在全球建立綿密的網絡的基礎下，若某一網絡發生狀況，仍有其他備援網絡可以保存資料。