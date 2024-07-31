麗臺科技搶攻智慧醫療市場 旗下健康美容儀器品牌登台
台灣板卡大廠「麗臺科技」集團，近年積極佈局智慧醫療領域。在日本由麗臺日本殊式会社規劃開發，推出全新品牌「Ravilam娜美妍」，將智慧醫療結合日常生活需求並商用化，推出高機能導向的智慧健康與美容儀器，不僅成為日本電器賣場熱銷品牌，麗臺科技並宣布，與總代理瑞柏網通合作引進「Ravilam娜美妍」，即日起登台開賣。
記者金武鳯/綜合報導
麗臺日本代表取締役社長馬維遠表示，「Ravilam娜美妍」包含輝耀、迷人、動人三種意思，寓意品牌為滿足女性不同需求，在不同的人生階段，皆能持續散發光彩，享受由裡到外的美好人生。旗下產品分為結合獨家智慧醫療相關領域技術的智慧健康儀器系列，及與日本百年化妝品牌YAMANO聯名合作，包含護膚品與智慧美容儀器的美容系列，兩大系列全品項在日本生產製作，並以最高規格的製程、嚴謹的品質管理，打造安全、可靠、高功能、高品質的產品。
「Ravilam娜美妍」在日本最熱銷的四款產品，分別為即時檢視身體疲憊狀態的「智慧筋膜槍」、結合臉部美容功能的「溫熱筋膜槍Plus、讓肌膚獲得專業護理的「Magic Pro 青春逆時美容儀」與清潔、按摩一機搞定的「Face Care⁺煥膚彩光美容儀」。
台灣民眾對於日產家電的信賴與對於智慧健康儀器的需求日益高漲，麗臺科技宣布與總代理瑞柏網通合作引進「Ravilam娜美妍」登台，讓消費者享受科技帶來不同的創新生活體驗。總經銷商展碁國際亦秉持著滿足消費者需求，率先引進「Ravilam娜美妍」等四大類日本熱銷產品，即日起在各大通路正式開賣。