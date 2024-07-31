奧運羽球／麟洋配擊敗中國晉級！全場高喊「台灣」球迷超感動
2024巴黎奧運羽球男雙，中華隊組合「麟洋配」李洋／王齊麟，在小組賽最後一戰對陣中國劉雨辰／歐烜屹，最終麟洋配以17：21、21：17、24：22擊敗中國組合，在小組賽豪取4連勝，以分組第一晉級8強。而不少球迷在電視機前，或是在現場都高喊「台灣」，全民集氣，也讓李洋／王齊麟順利晉級8強。台灣羽球今晚有三項大賽，包括戴資穎、周天成等好手都將輪番上陣，麟洋配也受到關注。
記者吳政紘/綜合報導
李洋最後一舞 深受台灣球迷喜愛
「麟洋配」在預賽被分在「死亡之組」D組，但兩人接連擊退日本保木卓朗／小林優吾、丹麥Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，以及美國組合美國組合邱愷翔／Joshua Yuan，在小組賽拿下3勝0敗。
不少球迷到現場高喊「李洋」、「麟洋配加油」等歡呼聲，台灣球迷也親自到場高喊「台灣！」為祖國加油，而麟洋配第一局比較打不開，第二局後才慢慢找到身手。
中國劉雨辰／歐烜屹看出王齊麟狀況不理想，頻頻用殺球進攻，但李洋上演「救世主」角色，跟王齊麟搭配，硬是咬住戰局，第二局麟洋配要回領先，並且拿下一局反擊。
關鍵第三局，中國劉雨辰／歐烜屹一度領先，但麟洋配「倒吃甘蔗」，在後半場拉鋸戰局，並且後來居上，最後以24：22，在四度賽末點出現後，順利擊敗對手晉級8強。
值得一提的是，李洋跟王齊麟組合，原本一度要直接贏下，但對手還是不放棄，直到逼出第四個賽末點，麟洋配才順利拿下小組第一，順利晉級8強。