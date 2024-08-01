黃宣《歌手》被淘汰不藏了！「轉戰運動員」自爆1部位異於常人
黃宣（YELLOW）憑強烈獨特曲風與狂放不羈的舞台魅力，在《歌手2024》圈粉無數，卻在總決賽前遭淘汰，讓許多粉絲氣炸、為他衝熱搜抱不平；黃宣山不轉路轉，這次搭上巴黎奧運熱潮，一言不合「改當運動員」，原來他是為了代言手遊，挑戰單手舉重、單手體操360轉體，日前他還透露，自己的手特別大，「可以單手抓西瓜、單手抓兩顆球。」
記者朱祖儀／綜合報導
黃宣這次拍廣告穿上貼身緊身運動衣，挑戰各種單手的極限，拍攝時他以單手上槓懸空，又以單手舉重，雖是道具但仍頗有重量，得靠肌耐力維持平衡再往上舉，一旁工作人員試舉失敗，忍不住讚嘆黃宣，說「其實你很猛耶。」黃宣受訪時一臉正經又自信表示，小時候因天賦異稟、天資聰穎，被老師抓去練體操，「3圈360、落地後180平行，然後再轉體落地，十次通常會成功九次，對我來說是比較自然的事」，讓一旁工作人員聽了嘖嘖稱奇。直到拍攝結束，黃宣才笑說，「當然是開玩笑的啦！我小時候是桌球校隊是真的。」
黃宣也說，過去都會看奧運賽事，也包括體操項目，「『湯瑪斯迴旋』就是神」，這次透過顛倒鏡位、道具與特效，讓黃宣以單手實現當運動健兒的夢想，被問到日常生活中自己最擅長單手做的事？他驕傲表示，「單手剃頭，只要7分鐘，乾凈溜溜。」除了運動橋段，黃宣穿上華麗黃色成套西裝，率領4名辣妹舞者熱舞，他透露收到舞蹈影片時，正在飛回台灣的飛機上，僅練5到10分鐘就上工了。
黃宣日前也在社群自曝身上有件異於常人的事，「就是我的手特別的大，至今還真的沒遇過手比我大的人」，不僅可以單手抓西瓜、單手抓兩顆球，這次還可以在手遊中單手玩成大世界，讓粉絲看了直讚「這代言人也太幽默又太稱職了」、「我不信，除非給我牽一下」、「被哥捧的都是瓜子臉了」，搶著想驗證黃宣有多「大」。