避險買盤支撐美元！台股跟著美股大跌 新台幣早盤貶回32.8字頭
由於美國新公布的經濟數據表現疲軟，同時中東地區局勢依舊緊張，美股4大指數下挫，避險買盤 也支撐美元在104之上，亞洲主要貨幣兌美元偏弱，台北股、匯市今（2）日早盤也同步重挫，在台積電領跌之下，台股盤中大跌快700點，新台幣兌美元再貶回「32.8」字頭，一度下探32.85元，貶值8.8分，目前在32.845元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國公布最新數據顯示，美國7月製造業活動創8個月來最大萎縮，拖累美股重挫，美國10年期公債殖利率跌破4%，下跌5個基點，至3.98%。同時，美國上周首次申請失業救濟人數躍升至近1年來最高水準，周五美國將再公布非農就業數據。不過，在市場預期美國9月降息及中東局勢依舊緊張之下，美元指數在104之上有撐，於104.4附近震盪。
亞洲主要貨幣兌美元則升貶互見，日圓兌美元在148.727至149.732震盪，韓元則從1366.51拉回至1375.71兌1美元，離岸人民幣則在7.2431至7.2501震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤以32.76元、升值0.2分開出後，在台股大跌及美元有撐之下，新台幣再貶破32.8元，一度下探32.85元，貶值8,8分，目前在32.845元震盪整理。