泫雅開唱前哨戰！陳子豪炸裂逆轉兩分砲　中信兄弟6：5勝富邦悍將

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富邦首局攻上得點圈，但兄弟靠著江坤宇的飛撲美技，攔下高國麟的強勁飛球，避免讓克迪失分。2局下，高宇杰在一、二壘有人的情況下，敲出中外野的落地安打，送回壘上跑者，兄弟先馳得點。
兄弟在5局下再開攻勢，詹子賢、陳子豪接連敲出帶有打點的安打，將分差擴大到4：0領先。先發克迪在6局上遭遇滿壘危機，結果林哲瑄選到四壞球保送，富邦擠回本場比賽第1分，李宗賢也敲出帶有2分打點的右外野安打，富邦將比分追近至3：4落後。
陳子豪開轟 逆轉戰局救兄弟
中繼登板的李振昌在7局上遭遇滿壘危機，對申皓瑋飆出三振，但被戴培峰敲出一游間的穿越滾地球，一棒敲回2分，讓富邦反倒取得5：4領先。
然而就在下個半局，剛回到一軍的陳子豪，面對王尉永直接炸裂兩分砲，瞬間讓兄弟再度取得1分領先。最終，兄弟牛棚投手蔡齊哲、呂彥青接力守下分差，兄弟以6：5逆轉擊敗富邦。
克魯茲有料！ 味全龍單場3轟奪勝
味全龍打線本季狀況低迷，在請來打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）後，前場找回打擊火力，今（2）日在花蓮球場迎戰樂天桃猿。
進入7月後手感相當火燙的陳晨威，首打席面對鋼龍就轟出1發陽春砲，讓樂天搶下1：0領先。味全在2局上攻佔滿壘，張祐銘敲出中外野的高飛犧牲打，將比數追平，隨後黃子鵬發生暴投失誤，味全取得2：1領先。
3局下味全打線開砲，郭嚴文、吉力吉撈．鞏冠接力「背靠背」敲出陽春砲，幫助味全將分差擴大到3分領先，且4局下劉基鴻再從楊彬手中敲出兩分砲，累積本場第3轟。
樂天雖然在4、5局上，分別靠著張閔勛、梁家榮的適時安打各添1分，但還是以3：6落後味全。比賽進入7局下，味全靠著張政禹高飛犧牲打，再添下1分保險分，最終就以7：3擊敗樂天，收下2連勝。
另外，樂天本場先發黃子鵬，未投滿兩局就退場，球團方表示：「黃子鵬身體不適，已由防護員陪同至醫院等候看診，後續狀況會再向大家說明。」