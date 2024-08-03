石宇奇8強爆冷淘汰！「今年超狂戰績」曝光　接棒林丹、諶龍失敗

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2024冠軍拿到手軟！石宇奇才剛打下球王安賽龍
賽前各界紛紛看好石宇奇和安賽龍會在巴黎奧運金牌戰碰頭，回顧石宇奇近年表現，2022年10月曾因爲在網路上和網友對嗆，遭到中國羽協禁賽一年，復出後的他慢慢調整狀態，2023年拿下一個BWF等級1000賽亞軍，1個500賽冠軍，並在2023羽球世錦賽拿下第2名。
進入2024年後，石宇奇幾乎沒有對手，年初「馬來西亞公開賽」第2名，1月「印度羽球公開賽」、3月「法國公開賽」、5月「新加坡公開賽」、6月「印尼公開賽」通通斬獲冠軍，世界排名積分也正式超越今年狀態略有下滑的安賽龍。
奧運有不錯籤運！金牌戰「石宇奇打安賽龍」沒局了
也因為石宇奇搶下世界第一頭銜，搭配極好的近況，最大對手安賽龍又被分到不同區的對戰組別，因此石宇奇在中國球迷心中幾乎是「非金即銀」的存在，想不到本屆奧運爆冷止步8強，站上頒獎台的機會消失，也無緣讓東京奧運8強的成績再往上突破，也是連續兩屆奧運止步8強，未能接棒過去曾在奧運羽球男單奪金的中國前輩林丹、諶龍。
雖然石宇奇進入2024年狀態火燙，但擊敗他的泰國好手 Kunlavut Vitidsarn 也是個狠角色，他在2023年羽球世錦賽奪下冠軍，今年BWF等級500以上賽事也都至少殺進4強，不過12:21、10:21的比數，仍讓球迷們無法相信，尤其中國球迷無法接受，不免讓人懷疑他是否身體不適或有外界不知情的傷勢。
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