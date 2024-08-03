周天成2:0橫掃奈良岡！觀眾全愣：後面女子超搶戲　身分跌破眼鏡

石宇奇8強爆冷淘汰！「今年超狂戰績」曝光　接棒林丹、諶龍失敗

▲羽球男單世界排名第一的「中國球王」石宇奇，巴黎奧運8強爆冷遭泰國好手擊敗，結束奧運旅程。（圖／達志影像／美聯社）
▲羽球男單世界排名第一的「中國球王」石宇奇，巴黎奧運8強爆冷遭泰國好手擊敗，結束奧運旅程。（圖／達志影像／美聯社）

記者張志浩／綜合報導

2024巴黎奧運羽球男單賽是大爆冷門！世界排名第一的「中國球王」石宇奇在周天成結束比賽後登場，面對泰國好手、世界排名第6的 Kunlavut Vitidsarn 卻以12:21、10:21被橫掃淘汰，奧運8強賽荒腔走板的表現和他在今年各大公開賽是殺翻天下的成績形成強烈對比，不僅到場支持的中國粉絲全場靜默，中國網友更是在社群上瘋狂開砲。

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巴黎奧運前，中國羽球國家隊揚言要在羽球項目「開五金行」，意圖奪下所有單項金牌，而被視為傳奇好手林丹、諶龍接班人的石宇奇自然備受矚目，石宇奇今年6月11日才剛終結丹麥好手安賽龍在世界排名長達破百週的霸位，替中國暌違8年後重新奪下羽球男單世界第一的頭銜，在本屆奧運表現被全球用放大鏡檢視。

▲巴黎奧運男子羽球單打第1種子中國石宇奇，今（3）日凌晨出賽8強賽事，沒想到爆冷淘汰。（圖／達志影像／美聯社）
▲石宇奇在2024年的近況絕佳，已經奪下4個公開賽冠軍，想不到在奧運落馬。（圖／達志影像／美聯社））
2024冠軍拿到手軟！石宇奇才剛打下球王安賽龍

賽前各界紛紛看好石宇奇和安賽龍會在巴黎奧運金牌戰碰頭，回顧石宇奇近年表現，2022年10月曾因爲在網路上和網友對嗆，遭到中國羽協禁賽一年，復出後的他慢慢調整狀態，2023年拿下一個BWF等級1000賽亞軍，1個500賽冠軍，並在2023羽球世錦賽拿下第2名。

進入2024年後，石宇奇幾乎沒有對手，年初「馬來西亞公開賽」第2名，1月「印度羽球公開賽」、3月「法國公開賽」、5月「新加坡公開賽」、6月「印尼公開賽」通通斬獲冠軍，世界排名積分也正式超越今年狀態略有下滑的安賽龍。

▲石宇奇。（圖／達志影像／美聯社）
▲擊敗石宇奇的泰國好手 Kunlavut Vitidsarn，2023年底拿下世錦賽冠軍，2024的成績也都相當不錯。（圖／達志影像／美聯社）
奧運有不錯籤運！金牌戰「石宇奇打安賽龍」沒局了

也因為石宇奇搶下世界第一頭銜，搭配極好的近況，最大對手安賽龍又被分到不同區的對戰組別，因此石宇奇在中國球迷心中幾乎是「非金即銀」的存在，想不到本屆奧運爆冷止步8強，站上頒獎台的機會消失，也無緣讓東京奧運8強的成績再往上突破，也是連續兩屆奧運止步8強，未能接棒過去曾在奧運羽球男單奪金的中國前輩林丹、諶龍。

雖然石宇奇進入2024年狀態火燙，但擊敗他的泰國好手 Kunlavut Vitidsarn 也是個狠角色，他在2023年羽球世錦賽奪下冠軍，今年BWF等級500以上賽事也都至少殺進4強，不過12:21、10:21的比數，仍讓球迷們無法相信，尤其中國球迷無法接受，不免讓人懷疑他是否身體不適或有外界不知情的傷勢。

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