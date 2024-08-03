奧運羽球／中國20年來最差成績！石宇奇出局　下個林丹接班人在哪

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稍早石宇奇輸給了泰國的Kunlavut Vitidsarn，而且比分相當懸殊，分別是12：21、10：21，可說毫無還手之力；而另一名球員李詩灃則在前一場以直落二輸給新加坡世界冠軍駱建佑，無緣8強，兩人都已經出局。
中國男子單打從1992年巴塞隆納奧運之後，就一直相當強大，拿過4面金牌，而且在2004年之後每一屆都有拿牌，是他們相當重視的項目。不過在諶龍退役之後，這個遮羞布被扯下，幾名新球員面對其他國家競爭，並無特別優勢。
石宇奇被寄望為「林丹接班人」 但發展不如預期
石宇奇進攻生猛，曾在2018年世錦賽擊敗過老大哥諶龍，拿下男單亞軍，一鳴驚人，不少人也將他看作是中國男子羽球的接班人，希望他能扛下林丹、諶龍等人的旗子，繼續在國際賽場上統治羽壇。
然而石宇奇雖然有能力，但卻不是鶴立雞群的選手，他出道之後男子羽壇主要是日本桃田賢斗和丹麥安賽龍的天下，他只能在兩人狀態不佳時偶而打出代表作，而且還因為一次缺少運動家精神的爭議事件被禁賽一年。
這一次石宇奇和李詩灃兩人慘遭雙殺無緣4強，創下20年來的最差成績，中國男子羽壇後繼也看不到新的接班人，這樣的低谷恐怕還會持續一段時間。
中國目前確定兩金一銀 唯獨男單成績低迷
不過中國其他羽球項目發揮出色，混雙鄭思維／黃雅瓊昨晚拿下金牌，女雙陳清晨／賈一凡和劉聖書／譚寧提前「金包銀」，這兩項目已經讓他們鎖定兩金一銀；而男雙王昶／梁偉鏗闖進金牌戰，今晚要和我國「麟洋配」李洋／王齊麟來爭金，至少有銀牌；女單陳雨菲和何冰嬌也都還在8強籤表中，兩人中其中一人有機會奪牌。
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