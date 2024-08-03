暗挺林郁婷！蕭美琴期望：運動員不受歧視憑天賦、努力參與賽事

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蕭美琴致詞時表示，今天很高興也很榮幸受邀前來，她要鼓勵所有參加「IEYI世界青少年發明展」的年輕發明家，也要向來自全球各地的參賽者表達熱烈歡迎。今年活動吸引了來自21個國家、800多位才華橫溢的年輕朋友親自到場或是線上參與，她很高興台灣今年能夠為這些創意人才提供平台，展現活力與創新。
蕭美琴提到，今天聚集在台北的同時，奧林匹克運動會正在巴黎進行，就像期望每位運動員都有機會在公平自由的環境中，不受歧視地憑藉自己的天賦、努力和勤奮參與賽事，也希望透過這項發明展，讓所有才華洋溢的學生們，特別是擁有好點子的下一代，能夠以奧林匹克友誼運動會的精神，透過創新和創意，為世界作出貢獻，促進人類的福祉。
蕭美琴認為，這項發明展提供一個讓年輕人跨越國界相聚的絕佳機會，不僅可以展示成就，還能激勵他人，並創建新的網絡來解決世界問題，這也是一項非常嚴肅的任務，事實上製造問題比解決問題容易，讓人沮喪也比讓他們快樂更容易，而這就是挑戰，年輕人面臨的挑戰是創造新想法，發明新產品和過程，讓人們更幸福，並且解決問題，而不是創造問題。
蕭美琴指出，今年IEYI世界青少年發明展包括安全健康、災害應變、社會照顧、運動休閒、綠能科技、農糧技術、教育、高齡照護、便利生活等9項主要類別，涵蓋許多領域，不僅為年輕朋友提供廣大的創意空間，同時審視政府作為全球公民共同面臨的挑戰和問題，例如複雜地緣政治情況、預防衝突、建立友誼等，也涉及到解決如氣候變遷、能源、新技術等問題。
蕭美琴表示，為了解決在家中遇到的一些挑戰，例如高齡化社會如何更好的照顧與關懷年長者，如何讓生活更便利，如何以更少的能源消耗運輸人們，如何讓環境更加宜居，還有如何讓生活條件更負擔得起，尤其是對於年輕人來說。她說，當年輕人踏出社會，建立自己的家庭，並在不同領域展開職業生涯時，政府希望每個人都能擁有公平的機會，對於擁有智慧、創意和創新能力的年輕人，期望能創造一個公平的環境，讓下一代有更多的參與。