麟洋配奪金！桃園副市長畫出「最感動一刻」：冠軍明信片免費送
台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋昨（4）日在巴黎奧運成功衛冕男雙金牌，寫下史上第一組在奧運羽球男子雙打連霸的紀錄。有「被政治耽誤的藝術家」之稱的桃園市副市長蘇俊賓將李洋在場上跳殺、王齊麟在前守備的英姿畫下，並表示決定和更多好朋友分享這份喜悅，只要留下姓名和地址，「我將這張冠軍明信片寄給您」。
記者王德蓉／綜合報導
蘇俊賓今（5）日在臉書發文，「李洋、王齊麟，拿下冠軍了！這是歷史紀錄，奧運不曾有這個項目連續同一組獲得冠軍；上一屆東京奧運，因為疫情，沒有這麼令人感動的畫面」，蘇俊賓表示，真希望自己是在巴黎奧運頒獎典禮大聲唱出國旗歌的一員，「我一定是邊哭邊唱吧。」李洋也說：「上次是因為沒有人可以一起唱，只有我們2個人唱。」蘇俊賓也回應，「沒關係，這次大家一起唱給你們聽，唱得更大聲！」
蘇俊賓說，昨晚他沒有因為太興奮睡不著，「倒是今天早上，太興奮，更早起了」，一早他也決定畫下心中的感動，「永遠記下這一刻，白色的球網邊條，在我眼中，彷彿自帶旋律，就這麼留下讓我們難忘的國旗歌吧！」
蘇俊賓也決定和更多好朋友分享這份喜悅，「老樣子，來訊息，留下地址，姓名，我將這張冠軍明信片寄給您，記錄我們一起哭，一起笑，唱著國旗歌，凝聚在一起的時刻。」