李珠珢誓死捍衛體重！1張超真實照片破功　遮臉嗑飯「午餐吃3份」

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李珠珢2023年出道，2024年隸屬南韓職棒起亞虎旗下啦啦隊KIA TIGERS CHEERLEADER的人氣成員，以一首應援曲「三振舞」紅遍亞洲，白皙皮膚、纖細身材、可愛五官加上超內向的I人個性，成功收穫大批球迷關注，連女生都忍不住追蹤，紛紛模仿李珠珢的「三振舞」拍成短影音上傳。
李珠珢的一舉一動都是流量密碼，粉絲也很關心她初次來台的體驗，李珠珢就跟啦啦隊Fubon Angels沁沁分享心得，表示很開心，希望能有機會再見到大家，讓所有台灣球迷鬆一口氣。
所有資料通通招了 唯獨體重數字仍是解不開的謎
李珠珢因為走紅，所有個人資料都被起底公開，唯獨「體重成謎」，但她似乎食量不小，從今天的午餐菜單上來看，光是主食就有義大利麵、牛排、炸蝦，甚至還有一大盤的薯條以及一杯飲料，李珠珢還隨圖附上愛心符號，應是吃得相當幸福滿足，不過從餐點數量以及拍照視角來看，該午餐應非她一人所吃，但驚人份量還是令人讚嘆。
更詳細的李珠珢個人檔案介紹，可「點此」閱讀查看。
李珠珢Lee Ju-Eun（이주은）小檔案
生 日：2004年7月24日（20歲）
身 高：170cm
血 型：AB型
出 道：2023年
公 司：APEX comunications Co., Ltd.
職 業：大韓民國啦啦隊
MBTI：INTJ
啦啦隊經歷：
水原現代建設山州女子排球隊（2023～）
水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm（2023～）
富川韓亞1Q（2023～）
高陽索諾天空槍手（2023～）
起亞虎KIA（2024～）
社群平台：IG、YouTube、TikTok、CHZZK、AfreecaTV