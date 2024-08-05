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李珠珢誓死捍衛體重！1張超真實照片破功　遮臉嗑飯「午餐吃3份」

▲「三振舞女神」李珠珢身材纖細，但體重成謎，疑似有吃不胖的體質。（圖／李珠珢IG）
▲「三振舞女神」李珠珢身材纖細，但體重成謎，疑似有吃不胖的體質。（圖／李珠珢IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓籍啦啦隊新秀李珠珢自從7月底（7／27、7／28）來台登上大巨蛋應援富邦悍將後，她瞬間成了台灣球迷的女神，一舉一動都受到極大關注。雖然她的身高、MBTI、上場必遮手臂刺青等資訊全數公開，但體重依然成謎，韓網都找不到正確答案，原以為纖細的她，胃口可能也很小，沒想到竟是大食怪，李珠珢今（5）日就公開午餐菜單，光是主食就有三份，吃不胖的體質讓眾多女性稱羨。

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▲李珠珢大巨蛋。（圖／讀者提供）
▲李珠珢7月曾在大巨蛋表演，掀起一股三振舞旋風。（圖／讀者提供）
出道1年就爆紅　李珠珢「超I個性」女生都好愛

李珠珢2023年出道，2024年隸屬南韓職棒起亞虎旗下啦啦隊KIA TIGERS CHEERLEADER的人氣成員，以一首應援曲「三振舞」紅遍亞洲，白皙皮膚、纖細身材、可愛五官加上超內向的I人個性，成功收穫大批球迷關注，連女生都忍不住追蹤，紛紛模仿李珠珢的「三振舞」拍成短影音上傳。

李珠珢的一舉一動都是流量密碼，粉絲也很關心她初次來台的體驗，李珠珢就跟啦啦隊Fubon Angels沁沁分享心得，表示很開心，希望能有機會再見到大家，讓所有台灣球迷鬆一口氣。

▲南韓職棒起亞虎啦啦隊成員李珠珢以一隻「三振舞」爆紅，場上她必貼膠布的原因也曝光，與刺青有關。（圖／李珠珢IG）
▲南韓職棒起亞虎啦啦隊成員李珠珢以一支「三振舞」爆紅，場上她必貼膠布的原因也曝光，與刺青有關。（圖／李珠珢IG）
所有資料通通招了　唯獨體重數字仍是解不開的謎

李珠珢因為走紅，所有個人資料都被起底公開，唯獨「體重成謎」，但她似乎食量不小，從今天的午餐菜單上來看，光是主食就有義大利麵、牛排、炸蝦，甚至還有一大盤的薯條以及一杯飲料，李珠珢還隨圖附上愛心符號，應是吃得相當幸福滿足，不過從餐點數量以及拍照視角來看，該午餐應非她一人所吃，但驚人份量還是令人讚嘆。

更詳細的李珠珢個人檔案介紹，可「點此」閱讀查看。

李珠珢Lee Ju-Eun（이주은）小檔案
生　日：2004年7月24日（20歲）
身　高：170cm
血　型：AB型
出　道：2023年
公　司：APEX comunications Co., Ltd.
職　業：大韓民國啦啦隊
MBTI：INTJ
啦啦隊經歷：
水原現代建設山州女子排球隊（2023～）
水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm（2023～）
富川韓亞1Q（2023～）
高陽索諾天空槍手（2023～）
起亞虎KIA（2024～）
社群平台：IGYouTubeTikTokCHZZKAfreecaTV

▲李珠珢吃一頓飯就有3個主持，食量驚人。（圖／李珠珢IG）
▲李珠珢吃一頓飯就有3個主餐，食量驚人。（圖／李珠珢IG）

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