憲法法庭言詞辯論登場　吳宗憲嗆總統要青鳥飛出來「非常荒謬」

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針對釋憲聲請方民進黨立院黨團代理人律師陳鵬光直指，立法程序是一連串行為累積互動影響，判斷重大瑕疵時，必須回顧評價整個立法程序，不只是單一立法行為。他表示，這次修法90%條文每條只討論3分鐘，且委員會4次討論中，其中一次由國民黨召委主持以條文無共識為由保留送院會，沒有任何逐條討論，後面3次民進黨召委想安排討論，卻被國民黨立委發動散會。而院會表決更未清點人數就更採舉手表決，藍白卻主張記名投票，根本是自己打臉自己。
立院機關代表、國民黨立委吳宗憲則強調，我國是五權分立、相互制衡的國家，這是我國憲政體制設計。整個立法過程經過一場專報、兩場委員會審查、三場公聽會及四次朝野協商，「是沒有辦法取得共識，並不是沒有討論」。台灣不是極權國家，民主國家由代議士修法是天經地義，但總統賴清德在院際間意見不同時，非但未依職權調解，反而還說在野黨若不滿意大法官解釋，「青鳥會飛出來」，民主國家的總統直接下令群眾運動，「非常荒謬」。
同為立院機關代表的民眾黨立委黃國昌也痛批，舉手表決是立法院議事規則加以明定，「今天要談自打臉，恐怕自打臉的是聲請方一（民進黨團）」。黃國昌舉例，過去民進黨團修《會計法》99條之1「貪污除罪化」才是構成重大立法程序瑕疵，從委員會、協商到院會都完全沒有討論，「一片空白」，相較這次立法程序更完備的國會改革，民進黨團提出違憲主張，他完全無法理解、也沒辦法接受。