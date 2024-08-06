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鄭中基暫退演藝圈！24年前爆醉機事件淡出歌壇　靠演技戲搞笑翻身

▲鄭中基突然宣布暫退演藝圈！曾爆「醉機事件」演藝事業全停擺，後來改演電影搞笑翻身。（圖／鄭中基臉書）
▲鄭中基突然宣布暫退演藝圈！曾爆「醉機事件」演藝事業全停擺，後來改演電影搞笑翻身。（圖／鄭中基臉書）

記者洪生儒／綜合報導

歌手鄭中基將於9月28日現身高雄巨蛋開唱，不料他日前突然透過臉書宣布：「因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後離開，好作休息，多謝大家一路支持。」同時也透露自己開除了經紀人何慶湘，不過因為並未詳細說明原因，引起外界議論。後來鄭中基也再度發文坦言，自己因再度酗酒的問題，唱完高雄演唱會之後就要去美國接受戒酒治療，讓不少人都紛紛回憶起他過去也曾因喝酒誤事，不僅賠了5000萬，演藝事業也全面停擺，後來轉型成喜劇演員，才順利翻身。

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突透過社群宣告暫退演藝圈　鄭中基自曝有憂鬱症＋酗酒問題

鄭中基在貼文中表示，自己多年來不善面對壓力，在2000年曾因為喝醉在飛機上鬧事，讓許多支持他的人失望，便決定戒酒，也提到自己當年跟阿Sa的短命婚姻，「讓我很不開心，也好好反省過自己的問題。」後來遇見了現任老婆余思敏，兩人一起生了兩個孩子，讓他過得很幸福。

▲歌手鄭中基將於9月28日現身高雄巨蛋開唱，不料他日前突然透過臉書宣布：「因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後離開，好作休息，多謝大家一路支持。」（圖／鄭中基臉書）
▲歌手鄭中基將於9月28日現身高雄巨蛋開唱，不料他日前突然透過臉書宣布：「因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後離開，好作休息，多謝大家一路支持。」（圖／鄭中基臉書）
不過，鄭中基發現自己的問題始終沒有解決，他在朋友建議下去看了醫生，被診斷出罹患憂鬱症，又開始喝酒逃避現實，最終壓力又爆炸了。鄭中基宣布自己完成手上的工作後，老婆就會陪他一起飛美國的戒酒中心治療，「都50幾歲了，我要搞清楚怎麼面對自己，我希望回來後可以做一個更好的自己。」

2000年爆發「醉機事件」毀事業　轉型當喜劇演員靠搞笑翻身

事實上，鄭中基在1996年以專輯《左右為難》正式出道後，接續推出的作品每一張都成了暢銷大作，成了華語樂壇炙手可熱的歌手。不過，鄭中基在2000年時，搭乘從洛杉磯飛往台北的班機，在飛機上喝醉酒之後，開始抽菸鬧事、攻擊機組人員，害得該班機改成降落到其他的機場，而鄭中基則遭到FBI幹員逮捕。

事後，鄭中基賠了近5000萬元，演藝事業也就此跌落谷底，連爸爸經營的唱片公司也向他提出解約，讓鄭中基一度對人生很迷惘，但他並沒有就此放棄演藝之路，他試著去拍連續劇，也嘗試當綜藝節目主持人，直到2003年，順利轉型成喜劇演員，更以電影《行運超人》奪下第23屆香港電影金像獎「最佳男配角」提名。

遇貴人出演《龍咁威2003》　成為香港新一代笑匠

鄭中基從歌手轉型成喜劇演員後戲路大開，也演出《龍咁威2003》、《我要做Model》等電影，成了香港新一代笑匠。鄭中基也曾在2024年2月的演唱會上談論到此事，他透露自己在低潮時遇見了貴人，正是電影《龍咁威2003》的導演谷德昭。

鄭中基不僅出演《龍咁威2003》，還為該電影演唱主題曲〈猛龍特警隊〉，因為過往的負面事件讓鄭中基形象受到重挫，演出該片後，鄭中基順利在娛樂圈翻身，再度回到大眾面前。鄭中基當時有感而發的說道：「因為這樣，我的歌唱事業又有了起色。」

▲鄭中基發現自己的問題始終沒有解決，他在朋友建議下去看了醫生，被診斷出罹患憂鬱症，又開始喝酒逃避現實，最終壓力又爆炸了。（圖／鄭中基臉書）
▲鄭中基發現自己的問題始終沒有解決，他在朋友建議下去看了醫生，被診斷出罹患憂鬱症，又開始喝酒逃避現實，最終壓力又爆炸了。（圖／鄭中基臉書）
▲鄭中基在2000年時爆發「醉機事件」，事業全面停擺，他從歌手轉型成喜劇演員後戲路大開，也演出《龍咁威2003》等作品，成了香港新一代笑匠。（圖／鄭中基臉書）
▲鄭中基在2000年時爆發「醉機事件」，事業全面停擺，他從歌手轉型成喜劇演員後戲路大開，也演出《龍咁威2003》等作品，成了香港新一代笑匠。（圖／鄭中基臉書）

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