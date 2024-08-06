鄭中基暫退演藝圈！24年前爆醉機事件淡出歌壇　靠演技戲搞笑翻身

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鄭中基在貼文中表示，自己多年來不善面對壓力，在2000年曾因為喝醉在飛機上鬧事，讓許多支持他的人失望，便決定戒酒，也提到自己當年跟阿Sa的短命婚姻，「讓我很不開心，也好好反省過自己的問題。」後來遇見了現任老婆余思敏，兩人一起生了兩個孩子，讓他過得很幸福。
不過，鄭中基發現自己的問題始終沒有解決，他在朋友建議下去看了醫生，被診斷出罹患憂鬱症，又開始喝酒逃避現實，最終壓力又爆炸了。鄭中基宣布自己完成手上的工作後，老婆就會陪他一起飛美國的戒酒中心治療，「都50幾歲了，我要搞清楚怎麼面對自己，我希望回來後可以做一個更好的自己。」
2000年爆發「醉機事件」毀事業 轉型當喜劇演員靠搞笑翻身
事實上，鄭中基在1996年以專輯《左右為難》正式出道後，接續推出的作品每一張都成了暢銷大作，成了華語樂壇炙手可熱的歌手。不過，鄭中基在2000年時，搭乘從洛杉磯飛往台北的班機，在飛機上喝醉酒之後，開始抽菸鬧事、攻擊機組人員，害得該班機改成降落到其他的機場，而鄭中基則遭到FBI幹員逮捕。
事後，鄭中基賠了近5000萬元，演藝事業也就此跌落谷底，連爸爸經營的唱片公司也向他提出解約，讓鄭中基一度對人生很迷惘，但他並沒有就此放棄演藝之路，他試著去拍連續劇，也嘗試當綜藝節目主持人，直到2003年，順利轉型成喜劇演員，更以電影《行運超人》奪下第23屆香港電影金像獎「最佳男配角」提名。
遇貴人出演《龍咁威2003》 成為香港新一代笑匠
鄭中基從歌手轉型成喜劇演員後戲路大開，也演出《龍咁威2003》、《我要做Model》等電影，成了香港新一代笑匠。鄭中基也曾在2024年2月的演唱會上談論到此事，他透露自己在低潮時遇見了貴人，正是電影《龍咁威2003》的導演谷德昭。
鄭中基不僅出演《龍咁威2003》，還為該電影演唱主題曲〈猛龍特警隊〉，因為過往的負面事件讓鄭中基形象受到重挫，演出該片後，鄭中基順利在娛樂圈翻身，再度回到大眾面前。鄭中基當時有感而發的說道：「因為這樣，我的歌唱事業又有了起色。」