凱米颱風來襲推升菜價！7月CPI年增2.52% 創下近5個月來最大漲幅
主計總處今（6）日公布7月消費者物價總指數（CPI），較上月漲0.19%，年增2.52%，創下近5個月來最大漲幅，主要是受到凱米颱風來襲影響等因素而價揚。其中，食物類年漲4.57%、變動最大。1到7月平均較去年同期漲2.3%。
記者魏妤庭／台北報導
主計總處表示，7月CPI較6月上漲0.19%，主要是受7月下旬凱米颱風影響，蔬菜價格上漲，加上適逢暑假旅遊旺季，旅遊團費及機票等費用走高。部分個人照顧服務因上月適逢端午節餽贈禮金，本月回跌。水果、成衣價格下跌，抵銷部分漲幅。
主計總處表示，若7月CPI與去年同期相比，則是上漲2.52%，蔬果受到凱米颱風等因素影響價格上揚，食用油、外食費等食物類價格上漲。另房租、掛號費漲勢延續，再加上電費、娛樂服務、停車費、機票等交通服務費調漲所致。不過，雞蛋供過於求導致價跌，抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果，漲1.82%，剔除能源後的總指數漲1.84%。
主計總處表示，1到7月平均CPI較上月同期漲2.3%，其中商品類漲2.01%、服務類漲2.56%，若扣除蔬菜水果漲1.97%，核心CPI漲1.99%。